請參觀壹下聯合國教科文組織指定的“世界遺產”. December. 22, 2020 07:28. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 濟州金寧窟龍泉洞窟、水原華城、公州宋山裏古墳群、安東河回村…. 明年8月至10月，將在全國4個地區舉行以演出、探訪、展示等多姿多彩的方式與被列入聯合國教科文組織的世界遺產見面的世界遺產慶典活動，其中包括△濟州 △京畿水原華城 △百濟歷史遺址地區(公州扶余益山) △安東等。 今年首次啟動的世界遺產慶典是為了共享人類資產—世界遺產的價值而舉辦的。今年7月至9月，在濟州火山島和熔巖洞窟、韓國的書院(陶山書院、紹修書院、濫溪書院等9處)、慶州歷史遺跡地區共3個地區舉行。 明年的活動將由文化遺產廳、韓國文化遺產財團和各地方自治團體共同籌備。10月，濟州將以“生命循環”為主題，在城山日出峰、拒文嶽熔巖洞窟系等地舉行“濟州火山島和熔巖洞窟”活動。平時不公開的平川窟、金寧窟、龍泉洞窟、堂處物洞窟等只有在活動期間才可以見到。在建立參觀這些洞穴的特別探險隊的同時，還計劃準備展示及藝術項目。 在慶北安東，河回村陶山書院、屏山書院、鳳停寺以“收容和創意”為主題，將於9月舉行活動。口號是“安東創造的世界遺產，創造未來的人類價值”。在河回村芙蓉臺欣賞從長長的煙火中掉落的煙花，與音樂壹起享受船遊燈會。陶山書院和屏山書院實行夜間開放，體驗書院文化的項目。 在由公州公山城和宋山裏古墳群、扶余定林寺址和陵山裏古墳群、益山彌勒寺址和王宮裏遺址組成的百濟歷史遺址區，以“燦爛的遺產、AGAIN百濟路”為主題，將於8月舉行傳統演出，融合尖端技術，運營各種節目。正在準備無人機表演、創作音樂劇、創作歌舞樂劇、合唱演出。此外，還計劃融合公州仙鶴裏背架遊戲、恩山別神祭、裡裏農樂等無形文化遺產和創作國樂進行展示。 水原華城以“水原華城儀軌還存在”為主題，將於9、10月舉行活動。包括正祖大王的出行場面在內，將再現宴席“落成宴”。夜間軍事訓練“夜操”也將亮相。通過照明投影再現水原華城的建城場景，並以正祖的生活為主題，展示利用光線的光藝術作品。音樂會、兒童木偶劇、重現朝鮮時代武科考試等活動也在準備之中。 文化遺產廳活用政策科科長金鐘勝表示：“在新冠肺炎疫情下，今年舉行的世界遺產慶典得到了市民們的熱烈響應，起到了點燃激活旅遊產業火種的作用”，“明年也會在各地區推出個性鮮明的項目，讓市民更近距離地感受和體驗世界遺產，打造地區代表性的文化旅遊資源。”

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