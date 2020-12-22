現代建設今年城市整備訂單額達4.7383萬億韓元. December. 22, 2020 07:29. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 現代建設21日表示，今年的城市整備事業訂單額創下了自1947年創立以來的最高紀錄。 21日，據現代建設透露，今年城市整備事業訂單額為4.7383萬億韓元，比現有的最高額2017年(4.6468萬億韓元)增加了約1000億韓元。現代建設從今年3月釜山“凡川1-1區域城市環境整備事業”開始，到本月19日承攬的京畿道龍仁市“現代星宇8園區改造工程”，共獲得了17個整備事業。特別是今年6月首爾龍山區漢南3區域再開發工程中標，為今年達成歷史最高訂單額做出了巨大貢獻。漢南3區再開發事業事業費總額高達7萬億韓元，工程費用達1.7377萬億韓元。

한국어