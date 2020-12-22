繼聯合國、美國、英國之後，日本也有聲音要求韓國“重新考慮《禁止對朝鮮傳單法》”. December. 22, 2020 07:29. by 崔智善 aurinko@donga.com. 繼聯合國、美國和英國之後，日本也抨擊韓國共同民主黨在國會強行通過的《禁止對朝鮮傳單法》（南北關系發展法修訂案），國際社會認為應該重新考慮實施該法案的輿論正在擴散。但共同民主黨內，連同下屆總統有力候選人、同時也是該黨黨首的李洛淵代表也出面反駁國際社會的意見，引起可能在國際上招致孤立的擔憂。文在寅總統最早將於22日在國務會議上批準該法案。 日本《朝日新聞》21日在題為《應該壹貫堅持自由原則》的社論中，就《禁止對朝鮮傳單法》聲稱：“應該重新考慮屈服於朝鮮不合理的要求、限制公民權利的措施。”該報稱：“文在寅政權以執政黨在國會中占據多數席位為背景，強行通過民意分裂的法案”，“該法案中還包括有可能損害公民自由和民主原則的內容。”英國上院議員大衛·奧爾頓當地時間20日以“針對朝鮮的超黨派議員團體”共同主席身份，在致英國外長多米尼克·拉夫的信函中，將《禁止對朝鮮傳單法》定義為“言論鉗制法（gag law）”。 但是，李洛淵當天在該黨最高委員會議上表示：“對於限制對朝鮮散發傳單的修改，壹些人聲稱侵害言論自由、與增進朝鮮人權背道而馳。這種主張存在著從錯誤信息出發的誤解與歪曲”，“美國國會部分人士提出重新討論修訂法，令人遺憾。”

한국어