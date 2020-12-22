變異新冠病毒擴散拉響警報，各國紛紛禁止從英國出發者入境. December. 22, 2020 07:30. by 金潤鍾, 李美智 zozo@donga.com,image@donga.com. 鑒於比現有的新冠病毒傳播力更高的“變異”病毒出現超越震源地英國、擴散到其他國家的跡向，各國迅速采取了限制移動的措施。 當地時間20日，據世界衛生組織和歐洲疾病控制預防中心透露，除英國外，荷蘭、丹麥、比利時、意大利、澳大利亞也報告了變異的新冠病毒。 世界各國紛紛采取了行動，禁止從英國出發者入境。法國從21日0時開始中斷48小時來往英國的所有交通。荷蘭、德國、意大利、沙特阿拉伯、加拿大、土耳其等國禁止從英國出發的航班入境。法新社援引德國高層官員的話報道說，歐盟正在討論27個成員國層面的共同應對。 此前的19日，英國最高醫療負責人克裏斯·惠蒂表示：“經確認，正在英格蘭東南部地區擴散的變異病毒的傳播速度比原來快70%。”對此，英國將相關病毒擴散地區倫敦等地的應對級別提升到了最高級別四級。 據韓國防疫當局透露，該變異病毒是5月引發首爾市龍山區梨泰院俱樂部集體感染的G組病毒的壹種。疾病管理廳長鄭銀敬在21日的通氣會上表示：“正在討論對英國入境者在解除隔離前的檢查中出現陽性時進行是否變異的監測的方案”，“對入境者的控制將通過相關部門和危險度評價，盡快采取措施。”

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