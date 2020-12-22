LPGA巡回賽賽季最終戰CME集團巡回賽錦標賽冠軍高真榮. December. 22, 2020 07:30. by 金正勛記者 hun@donga.com. 在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情余波中，韓國選手在本賽季美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽上合作斬獲7個冠軍，展示了女子高爾夫最強國的面貌。 韓國選手們在21日結束的賽季最後壹場比賽—巡回賽錦標賽上，由高真榮奪冠，取得了韓國選手今年的第7場勝利。至此，韓國已超過美國(6勝)，成為LPGA巡回賽本賽季奪冠次數最多的國家。隨著新冠疫情的流行，在當初預定的33個大會中只舉行18個的惡劣條件下，韓國從2015年開始連續6年保持了最多勝場第壹的位置。 賽季初期，老隊員的表現非常突出。今年2月在澳大利亞舉行的大公開賽上朴熙英(33歲)獲得冠軍，“高爾夫女皇”朴仁妃(32歲)在澳大利亞公開賽上獲得冠軍，向人們發出了復活的信號彈。因新冠疫情而中斷的巡回賽重新開始後，9月在全日空錦標賽上，李美林(30歲)以驚心動魄的反敗為勝，奪得了個人職業生涯第壹個大滿貫賽事的冠軍。 下半年，金世煐(27歲)在KPMG PGA錦標賽和闐鶘錦標賽上接連登上了冠軍寶座。金世煐也享受著生平第壹次獲得大滿貫賽冠軍的喜悅。另外，在今年最後壹場大滿貫賽事美國女子公開賽上，曾在韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽上活動的金阿林(25歲)以非會員身份參賽，以黑馬姿態獲得了冠軍。在今年計劃舉行的5場大滿貫賽事中，除了被取消的依雲錦標賽外，韓國選手在其他4個大賽中都獲得了3座冠軍獎杯。獎金排名前三位的選手都是韓國選手(高真榮、金世煐、朴仁妃)。賽季獎金突破100萬美元的選手也只有這三人。

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