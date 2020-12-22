稱針對《禁止對朝鮮傳單法》的國際批判為“幹涉內政”……難道要采取獨裁國家式應對？. December. 22, 2020 07:30. . 國際社會對韓國政府和執政黨強行處理《禁止對朝鮮傳單法》的批評日益擴散。繼美國國會下屬機構預告將召開韓國人權聽證會、聯合國朝鮮人權特別報告官勸告重新考慮之後，英國議會中出現了敦促本國政府介入的呼聲。日本《朝日新聞》也發表了批評社論。但共同民主黨反駁說：“這是對韓國內政的說三道四性幹涉。”該黨黨首李洛淵代表等領導層昨天對美國國會表示“遺憾”。 面對國際社會的批評，韓國政府和執政黨采取指為“幹涉內政”的應對措施，是窘迫之余的拙劣招術。對於維護人類普遍價值和韓國憲法保障的表達自由的問題，不能分出內政和外政。這與外界批判人權鎮壓時經常提到“侵犯主權”的朝鮮、中國等獨裁國家，甚至過去韓國軍事政權所拿出的邏輯沒有什麽兩樣。如果想到因為這樣的內政幹涉，才有了今天韓國的民主，就不會有這種自相矛盾的說法。要不然，怎麽會連曾擔任金大中、盧武鉉政府高層職務的外交專家也會指責政府的邏輯“詞窮理屈。” 統壹部上周發布的說明資料中說：“存在部分‘脫北者’煽動散布帶有新冠病毒的物品，導致朝鮮強烈反對的事例。”這是把壹度在網上流傳的傳言也當作了批判韓國國民“脫北者”的素材。共同民主黨昨天與邊境地區居民代表舉行懇談會，提出這是為了保護國民的生命和安全而采取的措施。這可能是為了強調不是根據朝鮮政權的反駁而制定的所謂“金與正下命法”的概念轉換。但是，它掩蓋不了這種政治轉移視線是侵犯普遍性價值的案件的本質。 《禁止對朝鮮傳單法》的風波不會以壹時的逆風而告終。不僅在國內被卷入違憲訴訟，在國際上受到指責，還會對韓國政府今後的對外關系成為非常現實性的難關。尤其是重視民主和人權的美國拜登政府，預示著會與以與獨裁者交好為榮的前任時期完全不同的外交。這將對韓美同盟乃至朝核問題的解決產生負面影響。即使從現在開始，文在寅總統必須承認，自己想體驗到“巨大執政黨”的力量的價值，卻未能看到價值的力量，並對該法案行使否決權。

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