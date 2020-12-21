幸福者的共同點. December. 21, 2020 07:20. . “即使遇到不愉快的情況，也不會被逼到嚴重的地步，而是能夠積極轉換，這種能力是成熟的防禦機制，幸福健康的生活的人大部分都擁有這壹能力。”——喬治·貝蘭特《幸福的條件》 防禦機制是指，為了保持從感情的傷口守護心靈的平靜，無意識中保護自己的心理作用。這是每個人都有的能力，大體上和性格上的特性有關。最常見的方法就是“投射”。把對我所經歷的情況的憤怒轉嫁給其他對象來表達。雖然通過流露憤怒，可以暫時消氣，但最終會積累起來，變得更大，並有可能成為憂郁癥或酒精依賴癥。“控制”則是指進行調整，嚴格管理自己周圍的對象，避免發生這種情況。 但是，即使可以回避，最終會變得更加艱難。變得更加敏感，消耗異常多的能源。哈佛大學精神健康醫學教授喬治·貝蘭特從1938年開始，壹生跟蹤觀察了814名不同群體的人。他們是哈佛大學法學院畢業生、智能出眾的女性、大城市出身的高中輟學者。對於他們來說，壓力並不是幸福生活中的重要變數。以積極的態度對待引發壓力的狀況的人，最終會感到更加幸福。 安東尼·皮雷利1941年在波士頓壹個連暖氣都不太具備的簡陋房子裏，與有酒精依賴癥、家庭暴力的父母生活在壹起，但47年後成為了大企業家。據說，得益於他壹生的“平靜祈禱”，他才擁有了勇氣和耐心。我們也可以擁有成熟的防禦機制。“神啊，不能改變的，請賜予我可以接受的平靜，可以改變的，請賜我可以改變的勇氣，以及可以知道兩者差異的智慧。”

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