現代汽車將以氫燃料汽車為先導，2022年重新進軍日本市場. December. 21, 2020 07:20. by 金道炯 dodo@donga.com. 預計現代汽車將以環保型汽車氫燃料電動汽車(FCEV)和純電動汽車(EV)為先導，再次進軍11年前撤離的日本市場。 據《日本經濟新聞》20日報道，現代汽車將於2022年在日本市場推出氫燃料電動汽車代表車型“Nexo”(照片)。據觀測，現代汽車將於9月新建立日語版轎車專用網站，並大舉宣傳環保汽車，再次進軍日本市場。 據《日經新聞》報道，現代汽車為了重新進軍日本市場，從去年夏天開始進行了市場調查。雖然內燃機車未能進軍日本市場，但只要以氫燃料電動汽車或電動車品牌的優勢為先導，就可以以新的形象接近日本消費者。 據悉，現代汽車為在2022年率先推出Nexo，獲得了在日本市場銷售所需的認證。在和日本豐田、本田競爭中的氫燃料電動汽車市場，現代汽車今年在全球市場上的占有率達到70%以上。 《日經新聞》還透露，現代汽車正在研究從明年開始向日本市場投入在電動汽車專用平臺生產的純電動汽車的方案。在全球汽車市場上，現代汽車被評價為比豐田等日本品牌更快壹步實現電動化。 《日經新聞》報道稱，日本政府采取提高購買補助金等促進電動汽車普及的政策，氫氣充電站和電動汽車充電機等相關基礎設施迅速擴充，這也是現代汽車決定再次進軍日本市場的背景。 2001年開始在日本銷售轎車的現代汽車在2000年代中期借助韓流熱潮展開了攻擊性營銷，但是到2009年為止，僅累計銷售了1.5萬多輛，之後公司方面停止了日本轎車事業，只留下商用車和研究開發(R&D)組織。但是，現代汽車對日經新聞的報道表示保留立場，稱“雖然壹直以開放的姿態觀察新潛在市場，但關於進軍日本市場，目前尚未確定”。

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