英國：感染力高70%的新冠病毒變異擴散，新設第四級措施緊急封鎖倫敦等地區. December. 21, 2020 07:20. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 隨著新冠病毒的變異品種在英國迅速擴散，英國政府公布了緊急封鎖首都倫敦等英格蘭南部地區的措施。英國政府表示，雖然該變異病毒比現有的新冠病毒感染力高70%左右，但不會降低疫苗的效果。 據英國廣播公司（BBC）等媒體19日報道，英國首相鮑裏斯·約翰遜當天通過視頻會議討論了新冠疫情應對方針，並通過對國民廣播表示：“將防控新冠體系從原來的三級調整為四級，從20日開始在倫敦和英格蘭東南部地區適用第四級。”雖然該地區已經下達了防控新冠疫情級別中最高的第三級，但英國認為有必要采取更強化的措施，因此新設了全面封鎖的第四級。 在第四級措施中，除醫院和藥房等必需設施外，其他行業都必須關門，如不能在家辦公，除上學、保育等目的外，必須呆在家裏。在室外可以見面的人限定為1人，室內會見其他家庭成員的行為也將被全面禁止。 另外，英國政府原先決定放寬封鎖措施，以便在聖誕節前後（23日∼27日）期間最多有三戶家庭見面，但第四級措施決定不再允許。其他地區也只在聖誕節當天實行緩和措施。英國政府決定先在30日之前適用第四級措施，然後決定是否繼續實施。約翰遜說：“我們無法按照計劃過聖誕節。” 英國政府的立場急劇轉變是因為被稱為“VUI-2012/01”的新冠病毒變異。約翰遜表示，該變種病毒的感染力比現有病毒大70%，最多可以提高0.4的傳染指數。但英國衛生部長馬特·漢考克14日在議會上解釋說：“沒有證據表明變異病毒會引發更嚴重的疾病或使疫苗。” 其他歐洲國家也在年底年初擔心新冠疫情的擴散，提出了封鎖措施。意大利表示，將在聖誕節前後的24日∼27日、本月31日和明年1月3日、5、6日（主顯節）等三次采取封鎖措施。瑞士也決定從22日開始中斷所有餐廳和酒家的經營，為期壹個月。奧地利也從26日開始實施限制非必需行業店鋪運營和外出等的第三次封鎖。

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