“不敗拳擊手”崔賢美在美國第8次成功衛冕. December. 21, 2020 07:21. by 李元洪 bluesky@donga.com. 脫北拳擊手崔賢美(30歲)第8次成功衛冕了世界拳擊協會(WBA)女子超輕量級拳擊冠軍。 19日，崔賢美在美國佛羅裏達州好萊塢的塞米諾爾硬石娛樂場酒店舉行的冠軍爭奪戰中，以3比0戰勝哥倫比亞選手卡莉斯塔•西爾加多(32歲•哥倫比亞)。崔賢美在自己的首次海外訪問賽中取得勝利，延續了18勝(4KO)1平的不敗記錄。本場過後西爾加多的戰績變為19勝(14KO)3平12負。崔賢美面對強擊手西爾加多，從壹開始就展開不退縮的積極進攻，並最終取得了勝利。出生於北韓平壤的崔賢美於2004年逃離北韓，並於2008年在韓國首次參加職業拳擊比賽。 另外在同壹地點舉行的國際拳擊聯盟(IBF)中量級拳王爭霸賽中，韓裔拳手根納迪•戈洛夫金(38歲•哈薩克斯坦)4次擊倒卡米爾•塞雷梅塔(31歲•波蘭)，並在第7回合以TKO(技術擊倒)獲勝。戈洛夫金在2018年敗給卡內洛•阿爾瓦雷斯(30歲•墨西哥)，失去了WBA、世界拳擊理事會(WBC)、國際拳擊組織(IBO)的統壹冠軍，但是去年他又重新奪回了IBF冠軍頭銜。戈洛夫金職業生涯第21次成功衛冕中量級冠軍，並打破了此前由伯納德•霍普金斯(55歲•美國)保持的中量級選手最多成功衛冕紀錄(20次)。本場過後他的職業生涯總戰績來到傲人的41勝(36KO)1平1負。

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