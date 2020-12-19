吞噬吳哥文明的氣候變化. December. 19, 2020 07:43. . “教授，很難相信吳哥文明是因為幹旱而崩潰的。這裏是熱帶雨林地區，雨水較多，而且該地區有著亞洲最大的湖泊‘洞裏薩湖’。但是，因為幹旱，大米種植竟然崩潰了？” 這是在大學講授“氣候與文明”時受到的提問。吳哥文明是現在的越南。統壹了緬甸、柬埔寨，建立了大帝國。以以大米種植為基礎的經濟實力為基礎，吳哥躋身強國之列。但是，由於厄爾尼諾現象持續幹旱，大米經濟面臨崩潰，最終吳哥帝國被熱帶雨林吞噬。如果現在也發生嚴重的厄爾尼諾現象，東南亞地區將遭受嚴重的幹旱。 “歷史上眾多大國因為氣候條件的有利與不利，時而興盛，時而滅亡。”（艾爾斯沃德·亨廷頓）從世界文明的興亡史來看，就像亨廷頓所說的那樣，氣候變化使文明變得興盛或崩潰。看看古代文明吧。人類最早的文明是美索不達米亞文明。公元前3500年左右，出現了包括蘇美爾人建立的烏魯克在內的多個城市國家，正式誕生了文明，接著該地區被阿卡德帝國統壹。但是，從公元前2200年開始的約300年間，由於幹旱持續嚴重，氣溫下降了2度。幹旱和平均氣溫下降2度對農作物的生長是致命的。這就是經濟崩潰的阿卡德帝國只能消失在文明背後的原因。 再來看壹下埃及文明。氣候由幹燥期變為濕潤期後，非洲北半部成了水氣旺盛的大草原。撒哈拉沙漠和幹燥的薩瓦納草原上草木叢生，鳥、獸、魚也很多。溫和、陰涼的氣候反復出現，調節了尼羅河的洪水，這樣的氣候條件對古帝國的成立起到了很大的幫助。尼羅河豐富的水增加了糧食產量，人口激增，誕生了埃及文明。從埃及初期王朝建立到古王國時代的6個王朝，氣候溫和，降雨量也適當。但是由於氣候變化，熱帶輻合帶（東北信風和東南信風輻合的地區）南下，撒哈拉地區變成了沙漠。 埃及預言家伊夫特這樣記錄當時的饑荒。“糧倉空了/衛兵延伸到了地上。（中略）四處是搶掠的匪徒猖獗/奴隸也占用自己撿到的東西。”古王朝因氣候變化崩潰，直至第壹中間期之後被中王國統壹，141年間，埃及陷入了混亂。 氣候變化不僅使大帝國崩潰，也使小文明崩潰。愛琴海的米諾斯文明因火山爆發和海嘯而消失。約旦的佩特拉文明因地震導致水管理體系崩潰而滅亡。阿曼的烏巴爾文明因季風帶北上，雨量增加，地下的石灰巖洞窟倒塌，被埋在了沙子裏。 導致人類歷史上諸多文明崩潰的氣候變化與現在的氣候變化相比，根本算不上什麽。科學家們警告說，人類世的滅絕期正在臨近。“人類想要避免滅絕，就要在100年內離開地球。”這是世界級物理學家斯蒂芬·霍金博士說過的話。

한국어