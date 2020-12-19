美媒：“比根訪韓時，曾對《禁止對朝鮮傳單法》表示擔憂”. December. 19, 2020 07:44. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 據悉，美國國務院副國務卿斯蒂芬·比根最近訪問韓國時轉達了特朗普政府對《禁止對朝鮮傳單法》（南北關系發展法修正案）的擔憂。美國議會屬下的超黨派人權機構決定明年1月舉行包括《禁止對朝鮮傳單法》在內的有關韓國人權問題的聽證會等，這壹法案正在成為韓美之間的外交懸案。 《華盛頓郵報》的專欄作家喬西·羅金當地時間17日在題為《韓國的新禁止傳單法引發華盛頓的反對》的專欄中，引用消息人士的話，介紹了傳達了比根的上述舉動。比根訪韓是在14日國會通過相關法律之前的8日∼11日。特朗普政府的某負責官員確認稱：“比根向韓國外交部第壹次官崔鐘健和統壹部長李仁榮轉達了美國的憂慮。”據悉，美國國務院在韓國國會通過《禁止對朝鮮傳單法》後曾表示：“韓國似乎沒有充分聽取比根副國務卿的建議，或者做出相應反應。” 美國國會“托姆·蘭托斯人權委員會”共和黨方面的相關人士17日在“美國之音”節目中表示：“正如當初預告的那樣，將舉行（關於《禁止對朝鮮傳單法》的）聽證會。”預計，聽證會日程將在美國國會新會期開始的明年1月初敲定。

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