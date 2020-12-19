實至名歸！萊萬多夫斯基獲得FIFA年度最佳球員獎. December. 19, 2020 07:45. by 李元洪 bluesky@donga.com. “千萬不要停止夢想。以後也想再次說這句話。能夠獲得這個獎，我非常高興，簡直難以置信。” 波蘭國家隊和德國職業足球拜仁慕尼黑隊的主力前鋒羅伯特•萊萬多夫斯基(32歲)獲得了國際足聯(FIFA)年度最佳球員獎(世界足球先生)。萊班多夫斯基18日在瑞士蘇黎世FIFA總部舉行的“2020國際足聯年度頒獎典禮”上，擊敗此前輪流獲得該獎的裏奧內爾•梅西(33歲•巴塞羅那)和克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(35歲•尤文圖斯)，獲獎的喜悅之情溢於言表。從2008年到2017年，梅西和C羅各5次獲得該獎項，2018年盧卡•莫德裏奇(35歲•皇家馬德裏)和2019年梅西分別獲得了該獎項。 萊萬多夫斯基在上個賽季的德甲聯賽中，以31場比賽34個進球成為最佳射手，並帶領拜仁隊奪得聯賽8連冠，顯示出了爆發性的進球能力。此外他在德國杯(DFB)賽場上攻入6球、歐足聯(UEFA)冠軍聯賽賽場上攻入15球等，共斬獲了55球，為拜仁隊奪得三冠王做出了巨大貢獻。 當天的獲獎者是由各國國家隊主教練和隊長、記者、球迷投票合算的結果。最終，萊萬多夫斯基(52分)、C羅(38分)、梅西(35分)分列第壹、第二、第三。 C羅以葡萄牙隊隊長身份，投了第1順位萊萬多夫斯基、第2順位梅西、第3順位基利安•姆巴佩(22歲•巴黎聖日耳曼•PSG)的票。但是波蘭隊長萊萬多夫斯基填的第壹順位是前隊友蒂亞戈•阿爾坎塔拉(29歲)，第二順位和第三順位則分別選擇了內馬爾(28歲•PSG)、凱文•德布勞內(29歲•曼城)。阿根廷隊長梅西的前三順位選票分別投給了內馬爾、姆巴佩、萊萬多夫斯基。 韓國隊隊長孫興慜按照萊萬科夫斯基、梅西、C羅的順序進行了投票。韓國隊主教練保羅•本托心中的第壹順位是萊萬多夫斯基，第二順位和第三順位則是選擇了薩迪奧•馬內(28歲•利物浦)和C羅。在英格蘭足球超級聯賽(EPL)上帶領利物浦隊時隔30年再次奪冠的主教練尤爾根•克洛普(53歲)獲得了最佳教練獎。女子年度最佳球員獎由露西•布朗茲(29歲•曼徹斯特城)獲得。

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