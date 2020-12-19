接連出現等待病床期間的死亡……有沒有防止醫療崩潰的對策？. December. 19, 2020 07:45. . 新冠新增患者每天超過1000人，確診後等待病床期間死亡的事例接連發生。在京畿道富川市的療養醫院，本月11日被確診的3名70、80多歲患者在等待治療病床2至5天後死亡。在蔚山，17日被確診的90多歲患者，因為沒有壹張富余的病床，未能送往治療醫院而在家死亡。在首爾，壹名60多歲的確診患者在家中等待病床安排3天後，15日死亡。雖然該患者被分類為無癥狀感染者，因病情突然惡化而應對遲緩，但接連出現醫療體系崩潰的征兆，是非常嚴重的事情。 目前，全國僅剩下40多張重癥患者病床。新增確診患者中70%以上發生在首都圈，但首爾、京畿、仁川富余的重癥病床，各地區只有壹兩張。在首爾，確診後在家等待的患者接近600名。京畿道等待安排病床的患者也超過了250人。 但確保病床的速度非常緩慢。如果沒有占全體病床90%的民間醫院的協助，很難增加病床，但除了京畿道平澤市博愛醫院和順天鄉大學富川醫院外，沒有壹家醫院願意出頭。因為，他們不相信政府會及時給予治療新冠疾病的補償。大邱、慶北出現第壹次流行時，把病床全部讓給新冠患者，展開了115天殊死搏鬥的大邱東山醫院也因為“新冠醫院”的烙印效果，患者減少，正在經受經營困難。政府應盡快將新冠患者診療費用和補償現實化，吸引民間醫院自發參與。 政府好不容易確保病床的公共醫院也因沒有醫療人員而而閑置著寶貴的病床。準備了120張新冠病床的首爾中央報勛醫院因醫療團隊不足，只運營著壹半的病床。由於首都圈臨時篩選檢查所的運營，檢查需求也暴增，醫療團隊的不足問題更趨嚴重，因此政府決定有史以來首次動員國軍護士士官學校三、四年級學生。明年由於醫大學生拒絕國家考試，將缺少2700名實習生，政府應該明確說明是否已經制定了解決醫療人力不足的對策。

한국어