UNESCO非物質文化遺產“燃燈會”所有的壹切可以在壹個地方看到. December. 18, 2020 07:35. by 金民 kimmin@donga.com. 被列入聯合國教科文組織(UNESCO)《人類非物質文化遺產代表作名錄》的“燃燈會”將舉行多角度的展覽。韓國文化遺產廳國立非物質遺產院(院長蔡秀姬)與燃燈保存委員會(保存委員長圓行)將從18日開始在國立非物質遺產院(全北全州市)Nurimaru 2樓企劃展覽室舉行“千道光，燃燈會”特別展。 特別展以燃燈會的歷史為開端，介紹了如今燃燈會的形成過程，以及參加燃燈會的各種各樣的人。展覽會由△1部燃燈會，從禮儀到慶典 △2部風雲時代、變化著的燃燈會 △3部和諧的局面、如今的燃燈會 △4部聯合國教科文組織人類非物質遺產燃燈會構成。 通過佛教經典《賢愚經》中出現的燃燈起源、高麗時代和朝鮮時代的歷史文獻，可以確認燃燈會展開的情況。歷經日本帝國主義強占時期和近代，可以看到通過燃燈隊列再整理的過程、燃燈的制作方法等。燃燈會還準備了核心的灌佛儀式(在嬰兒佛頂上澆灌頂水的儀式，慶祝佛祖的誕生，洗刷心靈煩惱的象征)和燃燈制作體驗。 燃燈會從古代印度開始，與佛教壹起傳播到了統壹新羅。經過高麗和朝鮮時代，這裏成了國家禮儀或民間的歲時節日，今天成了外國人也參與的文化慶典。這壹價值得到認可，並於2020年被列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》。展覽會將舉行到明年2月28日。免費參觀。

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