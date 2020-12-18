FT年度人物選定德國醫療企業“BioNTech”創始人夫婦. December. 18, 2020 07:35. by 李世亨 turtle@donga.com. 與美國制藥公司輝瑞(Pfizer)共同開發新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的德國醫療企業“BioNTech”的創始人夫婦被英國《金融時報》(FT)評選為“年度人物”。 16日(當地時間)，FT將BioNTech的共同創始人丈夫烏古爾•薩辛博士(55歲)和妻子奧茲萊姆•蒂萊齊博士(53歲)選為年度人物，並解釋了選定理由，“兩人在發現新病毒不到壹年的時間裏，為接種安全有效的疫苗做出了貢獻。” 這對夫婦與輝瑞公司共同開發的新冠疫苗目前正在美國、英國、加拿大等地接種。薩欣博士表示：“我們非常緊張。不是試驗，而是真正進行疫苗接種，這是另壹種感覺。” 在從土耳其來到德國的移民家庭出身的創始人夫婦分別從醫科大學畢業後以研究員的身份相遇。據悉，兩人的婚禮也都是穿著白大褂在實驗室進行，壹心撲在研究中。在開發疫苗後，兩人仍然忙於相關業務，沒有看到本月8日英國91歲的老人瑪格麗特•金農在世界上首次接種新冠疫苗的情景。 夫妻倆設立、運營BioNTech，主要研究抗癌免疫治療。但是看到新冠疫情擴散，夫妻倆迅速關註了該領域的研究。在世界衛生組織(WHO)在宣布“Pandemic(全球大流行)”之前，他們就已經著手開發疫苗。蒂萊齊博士表示：“他(丈夫)在預測未來時命中率相當高。但是剛開始(他預測新冠病毒大擴散的主張)讓人心生厭煩。” 夫妻倆希望社會對他們自己科研成果的關註能與科學保持同步。薩辛博士表示：“希望談論的不是我們的背景，而是科學。”當被問及社會從疫苗開發成果中能獲得什麽時，薩辛博士引用了母校科隆大學的校訓、德國兒童書作家埃裏希•卡斯特納的書中的句子“什麽都不做的話，好事肯定不會發生”。

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