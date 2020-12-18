德國的1名足球教練和韓國的8名足球教練. December. 18, 2020 07:36. by 李元洪 bluesky@donga.com. 德國足球協會不久前宣布，德國國家足球隊主教練尤阿希姆·勒夫（60歲）留任。上個月18日在歐洲足球聯盟國家聯賽小組賽中以0比6慘敗給西班牙隊後，不顧隨之出現的要求換人的輿論，做出了這壹決定。這是德國隊89年來首次在國家隊之間的比賽中以6球之差輸掉比賽。德國足球媒體《踢球者》實施的問卷調查結果顯示，93%的應答者認為勒夫主教練執教德國國家隊並不合適。但是決定勒夫主教練去留的視頻會議出席者們壹致決定留任。由此，在2006年7月德國世界杯結束後不久被任命為主教練的勒夫將按照2年前的合同，壹直執教到2022年。已經執掌主教練棒14年的他是現役最長壽的國家隊主教練。 勒夫面臨的最大危機是在2018年俄羅斯世界杯小組賽中，連續被金英權和孫興慜各攻入壹球，以0比2負於韓國隊。曾是此前壹屆世界杯、2014年巴西世界杯冠軍的德國隊在F組中排名墊底，令人震驚。雖然出現了撤換勒夫的說法，但德國足協當時也壹致決定他繼續留任。 勒夫在任主教練期間，擔任韓國國家足球隊主教練的共有8名。2006年6月皮姆·維爾貝克上任後，先後有許丁茂（2007年12月∼2010年7月）、趙廣來（2010年7月∼2011年12月）、崔康熙（2011年12月∼2013年5月）、洪明甫（2013年6月∼2014年7月）、烏利·施蒂利克（2014年9月∼2017年7月）、申臺龍（2017年7月∼2018年7月）、保羅·本托（2018年8月至今）。其中，除了許丁茂、施蒂利克、本托之外，其他教練都只是執教壹年多而已。 此前，圍繞韓國國家隊主教練問題，壹再出現嚴重的混亂局面。2011年，趙廣來在執棒主教練的過程中，經常與大韓足球協會領導層產生矛盾，但在半夜有媒體報道被替換的消息後，退出了國家隊。突然之間，很難找到新任主教練。辛辛苦苦擔任主教練的崔康熙似乎預見到了韓國國家隊主教練的艱難未來，決定在世界杯預選賽之前暫時擔任主教練，然後才開始履職。實際上，接替他的洪明甫是2002年韓日世界杯四強主力，是韓國足球的英雄，但因在作為主教練出場的巴西世界杯決賽階段比賽中成績不佳，受到了嚴厲的批評。接下來的施蒂利克在赴任初期曾受到“施蒂利克魔法”的稱贊，但隨著成績越來越差，他受到了不亞於其他主教練的猛烈批評而離開了球隊。申臺龍在世界杯決賽階段比賽還剩壹年的時候接過了接力棒。在時間緊迫的情況下，他試驗了多種多樣的選手組合，因此受到了“離正式比賽沒剩多少時間了，只知道繼續進行實驗”的批評。相反，目前執掌球隊教鞭的本托卻因戰術變化不大，正面臨只執著於壹種風格的批評。對於主教練的嚴厲批評，讓我們明白為什麽韓國主教練壹職被稱為“有毒的聖杯”。 當然，在判定主教練力量不足時，必須更換主教練。在適當的時間換人，對於球隊的改善和活力是必不可少的。但是這個過程需要有體系地實現。此前有批評指出，頻繁更換國家隊主教練是為了平息每當成績不佳時球迷們的輿論，是用來改變局面的。批評認為，足協躲在後面，把成績不佳的責任推給了主教練。足協根據輿論的批評，經常在不適當的時間更換主教練，而且每當這時造成了匆忙間選任的新主教練受累於負擔感和時間不足的惡性循環。必須以長遠的眼光，經過縝密的考核，選任主教練，並給予他權限和必要的時間。 勒夫之所以再次留任，是因為他在上任後取得了2010年南非世界杯第三名、巴西世界杯冠軍及連續三次打進歐錦賽半決賽等值得信賴的業績。他的留任是否合適，將由日後的成績證明。但至少德國足協的聲明“不能僅用壹場比賽來評價主教練”，其中肯定有值得參考的地方。

한국어