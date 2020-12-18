孫興慜時隔3年零2個月再次攻破利物浦隊球門. December. 18, 2020 07:36. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “托特納姆熱刺隊是‘反擊怪物’。孫興民和史蒂文•貝爾溫的速度非常快。” 英格蘭足球超級聯賽(EPL)衛冕冠軍利物浦隊主教練尤爾根•克洛普用“怪物(Monster)”壹詞，盛贊托特納姆熱刺隊的快速反擊。對托特納姆熱刺隊的快速攻守轉換心生忌憚的克洛普教練來說，給他迎頭壹棒的球員是“超級Sonny”孫興慜(28歲)。 托特納姆熱刺隊和利物浦隊之間的2020∼21賽季英超強強交鋒17日在英國利物浦的安菲爾德舉行。以0比1落後對方的客隊托特納姆熱刺隊在上半場第33分鐘展開了反擊。中場球員喬瓦尼•洛塞爾索接到守門員維戈•洛裏斯用手拋出的皮球後帶球向前突破，並把球傳給了深入到對方後防腹地的孫興慜。接到球後進入禁區內的孫興慜用右腳射門將比分扳平。從洛裏斯的傳球到皮球越過球門線，在84米的移動過程中，僅用了10秒鐘，是壹次經典的快速反擊。在接到洛塞爾索的傳球時，曾出現過孫興慜的位置越位爭議，但經過錄像回放(VAR)後，最終主裁判認定進球有效。 當天孫興慜憑借自己唯壹壹次射門成功“壹擊即中”，但托特納姆熱刺隊在下半場第45分鐘在對手獲得角球的情況下，被利物浦隊的羅伯托•菲爾米諾頭球破門，以1比2敗北。孫興慜在下半場第42分鐘時被替換下場，僅過了3分鐘球隊就丟球。由於當天的失利，托特納姆熱刺隊積25分(7勝4平2負)，從領先位置下滑到了第二位(17日)。延續英超主場66場不敗記錄(55勝11平)的利物浦則以28分(8勝4平1負)的成績攀升至榜首。 孫興慜在時隔3年零2個月之後再次攻破利物浦隊大門，這也是他本賽季英超聯賽攻入的第11球(賽季14球)，與當天進球的利物浦隊的穆罕默德•薩拉赫和多米尼克•勒溫(埃弗頓)並列射手榜首位。孫興慜自2015~2016賽季穿上托特納姆熱刺隊隊服後，在正規聯賽和歐洲俱樂部對抗賽中已打進99粒進球，他將於20日晚11時15分(韓國時間)與萊斯特城隊的英超比賽中挑戰效力熱刺隊的個人第100粒進球。 本賽季孫興慜表現出了在得分機會到來時，穩定地將機會轉化為進球的“殺手”面貌。在英超射手榜前5名中，他創下了最少的射門數(23次)。並列射手榜榜首的薩拉赫和勒溫分別射門45和40次。與有效射門(14次)相比，他的得分概率(79%)則在射手榜前5名中高居首位。美國CBS體育報道說：“孫興慜是目前發揮最佳進球能力的球員。如果他能和守門員形成壹對壹局面，進球基本上十拿九穩。”

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