“時隔44年帶回月球表面樣本”，中國壹片歡騰. December. 18, 2020 07:36. by 金祺容 kky@donga.com. “全體14億中國國民正在壹片歡騰。” 中國無人月球探測器“嫦娥五號”采取月球表面樣本後於17日淩晨安全返回。這是繼1976年前蘇聯“月球24”機器人探測之後時隔44年再次采取月球樣本。中國主要媒體壹致表示祝賀，稱“中國進入了宇宙強國的行列”。 中國官方媒體新華社當天報道說，“中國在月球成功采取樣本，成為繼美國和前蘇聯之後第三個成功探測月球的國家”，並強調，“雖然是第三個，但是‘嫦娥五號’與以往探測有著很多不同的地方，擁有多個‘世界第壹’的頭銜。” 據新華社報道，“嫦娥五號”著陸在人類從未去過過的熔巖平原“暴風雨海洋”。該地區的巖石和土壤與其他地區相比，是最近才形成的，因此有人期待對研究月球火山活動有所幫助。中國的英文官方媒體《環球時報》報道說：“繼去年1月‘嫦娥四號’首次登陸月球背面後，‘嫦娥五號’也首次探測月球新區域，延續了‘首次’的稱號。” 采取的樣本重量達到2公斤，這也是新記錄。這相當於前蘇聯“月球24”所提取的330克的6倍左右。“嫦娥五號”之所以能夠采取到大量樣本，是因為它大大減少了返回地球時使用的燃料。過去美國和前蘇聯利用登月飛船自身擁有的燃料返回地球。但“嫦娥五號”由於利用了在月球軌道上與返回艙對接的方式，所以僅靠相對較少的燃料就可以返回。 新華社報道說：“‘嫦娥五號’在月球軌道上和返回艙的對接工作是最好的宇宙技術”，“為了高速移動的宇宙飛船之間的安全對接，研究人員進行了661次練習。” 中國今年7月發射了火星探測器“天問壹號”，此次又有“嫦娥五號”完成任務後返回，正在有條不紊地實施“太空崛起”計劃。中國去年通過27次火箭發射，將66個飛行體送入太空，今年也將40枚以上的火箭發射進入太空。中國明年也計劃最少向太空發射80枚以上的火箭。 中國國家主席習近平當天祝賀“嫦娥五號”安全返回，並以黨、政、軍領導人的名義向參與該項目的研究人員發去了賀電。習近平表示：“通過此次項目，中國航空航天技術取得了重大進展。”

한국어