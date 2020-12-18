比特幣價格歷史上首度突破2萬美元大關. December. 18, 2020 07:36. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 虛擬貨幣“比特幣(Bitcoin)”的價格歷史上首次突破了2萬美元大關。隨著機構投資者等投資市場的“大戶”們紛紛進入比特幣市場，持續著快速上升的接力賽跑。 據全球虛擬資產信息網站Coindesk透露，17日下午，比特幣的價格達到了2.188萬美元(約2391萬韓元)。與去年年末的7251美元(約792萬韓元)相比，在1年內躍升了3倍。國內交易網站Bithumb的比特幣價格也在當天下午3時33分上漲到了2388.8萬韓元。比特幣交易市場與股市不同，沒有收盤價，是24小時運作。 有分析稱，最近比特幣的上升勢頭是各國政府和中央銀行“放款(增加貨幣供應量)”造成的。隨著各國為克服新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)而釋放了巨大的流動性，貨幣價值下降，比特幣作為繼黃金和債券之後的另壹個替代投資處而備受關註。 金融投資業界正在關註此次的比特幣上漲趨勢是否會與2017年不同。雖然當時比特幣沒有特別的好消息，但接近2萬美元，但第二年暴跌至3000美元。 不少人認為，最近的上升趨勢與當時不同。世界最大的線上結算平臺PayPal去年10月宣布允許比特幣結算，全球資產運營公司“富達投資”推出了比特幣基金等，投資市場的巨頭們正紛紛進入虛擬貨幣市場。金融信息服務企業標準普爾(S&P)道瓊斯指數決定明年推出虛擬貨幣指數。包括中國在內的主要國家正在討論引進中央銀行數字貨幣(CBDC)等，虛擬貨幣市場本身正在擴大。 低利率基調暫時持續下去的期待也支持了比特幣等虛擬貨幣的強勢。美聯儲(Fed)16日(當地時間)表示，將延續中長期寬松的貨幣政策。SK證券研究員韓大勛表示：“如果‘零利率’狀況持續下去，現有的貨幣價值下跌是不可避免的”，“作為替代方案，必特幣的魅力必然會提高。” 但對高價格變動性和不確定性的擔憂依然存在。虛擬貨幣並不存在於實物中，因此很難直接與代表性的安全資產“黃金”相比較。也有不少人擔心，這些資金有可能用於洗錢或非法籌集資金等不完全性。

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