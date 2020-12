忽視安全的跨國創新企業特斯拉. December. 17, 2020 07:48. by 金道炯 dodo@donga.com. “沒什麽特別好說的。” 對於特斯拉的電動車“Model 3”(照片)設計成如果因火災等電力中斷,後座就不能自己開門出來,這是否屬實的提問,特斯拉作出上了上述正式回答。因為無法相信的用戶指南上所寫的“如果內部電力中斷,只有前門才有機械開門的裝置”這壹內容,所以多次打電話給特斯拉韓國公司,最後才聽到了這句話。 9日,在首爾龍山區某公寓地下停車場,當被問及超過1億韓元的特斯拉運動型多功能車(SUV)“Model X”在火災事故發生後無法對外打開時,特斯拉的反應也是如此。汽車制造商沒有義務回答尚未結束原因調查的事故。但是,對於消防當局在救助乘客過程中發現的問題,特斯拉也沒有作出負責任的回答。 特斯拉將看似遙遠未來的電動汽車打造成商用車,作為“革新企業”備受矚目。記者今年乘坐特斯拉試車時也曾想過,“有許多值得現有整車企業學習的地方”。但是,特斯拉應對安全這壹決不可妥協的問題的態度,既不是革新企業,也不是壹流企業。 因為汽車載人快速移動,所以經常處於危險之中。顧客相信企業,花費巨額費用購買產品。危機時搭乘者很難應對這壹點讓人無語,不作回應也讓人難以理解。 韓國國內“Model 3”顧客們看到相關報道後,在網上論壇中反應激烈。甚至有留言稱,“連發生緊急情況時不能打開後門的事實都不知道”,“後座上坐著孩子們,想想都覺得可怕”。有顧客留言稱:“要在後座上常備壹把用來打破玻璃的錘子”。 在網上查了壹下,“Model 3的後排問題”在美國早在2018年起就開始出現。某海外YouTube用戶去年還上傳了自己制作“緊急逃生環”的視頻。例如,將後門的內設材料完全拆除,找到可以打開門的鐵纜,然後用鉆頭在部分內設材料上打孔進行連接。該YouTube用戶給該視頻中取名為“我能救妳的命(I Can Save Your Life)”。 這種早已提出問題甚至連“解決方法”都已出現的情況,特斯拉難道還不知道?不安的“Model 3”顧客在汽車中心哪怕在後門上打個洞也要制做逃生環。 截止至今年11月,“Model 3”在韓國共銷售了1萬多臺。如果加上“Model S”“Model X”的銷售,特斯拉在韓國的銷售額遠遠超過6700億韓元。這也是特斯拉應該盡快對消費者安全問題做出負責任的回答和對策的原因。

