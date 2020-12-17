日本化妝品企業DHC會長再發貶低韓國人言論. December. 17, 2020 07:49. by 東京=常駐記者 金範錫 bsism@donga.com. 日本化妝品企業DHC的會長吉田嘉明（照片）公開貶低韓國人的表述引起了爭議。 16日，如果查看DHC的網上購物網站，就會發現吉田會長在上個月發表的聲明中提及競爭對手三得利時表示：“三得利廣告中出現的演員幾乎都是韓裔日本人（在日韓國人）。所以好像被稱為‘朝（貶低韓國人的詞語）得利’。”“朝”在日本國內是貶低韓國人的隱語，與“朝鮮人”意思相同。他還稱：“我們（DHC）啟用的演員等，全都是純粹的日本人。” 這壹內容傳開後，日本社交媒體紛紛批評說：“這是明確的‘仇恨言論（針對特定人種的厭惡發言）’。” 貼有“#不購買歧視企業DHC商品”標簽的DHC產品抵制運動也在網上展開。在野黨立憲民主黨眾議院議員尾十加奈子表示，“公司的最高負責人公然發表這種歧視言論”，表明了參加抵制DHC商品運動的意向。當本報詢問吉田會長發言的背景時，DHC方面只是重復表示，“會確認事實”。 吉田會長的厭韓發言並不是第壹次。他在2016年上傳到本公司網站上的文章中將旅日韓國人稱為“似是而非的日本人”，並說“回韓國去吧”。去年，DHC的子公司DHC TV中出現極右人士，就當時韓國抵制日貨運動，胡言亂語稱“韓國是個無論做什麽都會馬上冷卻的國家”“日本人創造了朝鮮人的韓文”等，引起了爭議。

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