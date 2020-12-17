5年2498億韓元，“希臘怪物”與雄鹿隊簽訂NBA史上最大合同. December. 17, 2020 07:49. by 兪載泳 elegant@donga.com. 連續兩個賽季獲得美國職業籃球(NBA)常聯賽最有價值球員(MVP)的密爾沃基雄鹿隊所在的“希臘怪物”揚尼斯•阿德托昆博(26歲•211公分•照片)以NBA歷史最大合同與雄鹿隊續約。 ESPN等媒體16日報道說，阿德托昆博與雄鹿隊續簽了壹份5年2.282億美元(約2498億韓元)的超級頂薪合同。 這壹數字超過了2017年7月詹姆斯•哈登與休斯敦火箭隊簽續約合同時的6年2.28億美元，續約後阿德托昆博的平均年薪將高達4564萬美元(約500億韓元)。雖然最近4個賽季連續進入季後賽，但在東部聯盟決賽門檻上繼續嘗到苦果的雄鹿隊為了再次向冠軍發起挑戰，奉上“超級合同”，留下了阿德托昆博隊。阿德托昆博的新合約將在2020~21賽季結束後的明年夏天生效。阿德托昆博在自己的SNS上寫道：“未來5年我將留在密爾沃基。這裏是我的家，我的城市。表演還在繼續，讓我們前進吧。” 2013年新人摘牌大會上，阿德托昆博以第壹輪第15順位被密爾沃基隊選中，從2016~2017賽季開始到2019~2020賽季，連續4年入選全明星陣容。在2019~2020賽季阿德托昆博代表球隊出戰63場比賽，場均貢獻29.5分、13.6個籃板球和5.6次助攻，帶領雄鹿隊登上聯盟常規賽總勝率第壹的位置，同時他也成為NBA歷史上第12位連續兩個賽季奪得常規賽MVP的球員，並霽身最佳球星的行列。在2019~2020賽季，他獲得了MVP和賽季最佳防守球員獎，繼邁克爾•喬丹(1987~1988賽季)、哈基姆•奧拉朱旺(1993~1994賽季)之後，成為歷史上第三個在單賽季同時獲得這兩個獎項的球員。

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