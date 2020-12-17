油管失靈兩天後...谷歌Gmail又出問題了. December. 17, 2020 07:49. by 李建赫 gun@donga.com. 谷歌的電子郵件服務Gmail出現了1個多小時的故障。在油管、谷歌雲服務中斷兩天後，谷歌的核心服務又出現了問題。 16日，在告知谷歌提供的服務是否出現問題等的“工作空間狀態公告欄”上，出現了Gmail服務在早上6時29分(韓國時間)發生故障的通知。谷歌方面表示：“該問題對多數用戶造成了影響”，“雖然可以連接到Gmail，但會出現訪問延遲、錯誤信息或其他意想不到的動作。”谷歌在7時44分恢復了部分用戶的服務，在8時51分的時候問題得到了解決。據外電等報道，如果用Gmail賬號發送電子郵件，就會被退回，而且還有用戶無法登錄本人賬戶的Gmail的事例。 14日，包括Gmail在內的視頻服務油管、提供移動應用程序(APP)市場PlayStore和存儲空間的谷歌雲、視頻會議系統“谷歌Meet”等主要服務中斷了約1個小時。當時谷歌表示，“內部存儲量分配問題導致認證系統出現故障。”但是，對於兩天後再次出現的Gmail錯誤的原因，谷歌方面沒有給出其他解釋。 隨著谷歌核心服務出現不穩定狀態，用戶的不安感也越來越大。由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散，使用Gmail或谷歌Meet等的公司或學校有所增加。韓國科學技術信息通信部於15日要求谷歌采取“Netflix法”(電氣通信事業法修正案)，義務性地穩定服務和應對技術錯誤，弄清谷歌中斷主要服務的原因。

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