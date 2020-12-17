首都圈臨時檢查站抽檢4973人，19人呈陽性. December. 17, 2020 07:49. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 據顯示，首都圈臨時篩選檢查站(所)實施的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)檢查的確診率(陽性率)為0.38%。這是設置檢查所的14日壹天內呈現的檢查結果。 16日，據韓國中央防疫對策本部透露，14日0時至下午6時，在臨時篩選檢查所接受新冠病毒診斷檢查的4973人中，有19人呈陽性。防疫當局判斷，如果考慮到這是為尋找沒有癥狀的“隱藏感染者”而進行的隨機檢查，確診率並不算低。中央防疫對策本部應對管理組長洪正益表示：“如果沒有運營臨時篩選檢查所，這次找到的19名確診病例可能會被推遲檢查或幹脆不接受檢查”，“因為發現了新的確診患者，所以具有防止疫情擴散的意義。” 高麗大學九老醫院感染內科教授金宇宙也解釋道，“雖然第3次大流行後的陽性率在3%~4%左右，但流行前平時是1%左右”，“不是以接觸等引起的疑似感染者為對象，而是以有意向的人為對象進行的檢查中，檢測出了0.38%的陽性率，因此不能掉以輕心。” 但是也有部分人認為，考慮到投入臨時篩選檢查所運營的人力及裝備等，效率性會下降。除了臨時篩選檢查所，14日在全國醫療機關和保健所進行的新冠病毒檢查的陽性率為3.19%。因此，有意見稱，為預防可能出現的失誤等，應該完善檢查所的人力配置、動線、熟練度等。嘉泉大吉醫院感染內科教授嚴重植指出：“擴大了對可能暴露在病毒感染環境下的人的檢查機會，其意義很好”，“由於臨時篩選檢查所設置過於匆忙，設施、醫務人員工作熟練度、動線等不足，反而會導致陽性率下降。” 壹些人認為，還不如把醫療人員轉移到人力不足的公共醫院。以15日為準，共有398名醫務人員投入到首都地區的73處臨時篩選檢查所，其中包括56名醫生、196名護士、117名臨床病理師、29名助理護士。

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