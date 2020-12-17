秋美愛，再換壹撥檢察官就退場？. December. 17, 2020 07:49. by 黃炯?, 黃聖皓 constant25@donga.com,hsh0330@donga.com. 隨著法務部懲戒委員會作出結論，法務部長秋美愛的去留問題也備受關註。有說法稱，為了結束秋美愛與尹錫悅的矛盾，青瓦臺應該更換秋美愛。因而圍繞其時間節點和方法，出現了多種猜測。 青瓦臺相關人士16日表示：“從文在寅總統的人事風格來看，即使更換秋美愛部長，也不會采取撤換的形式”，“因為存在首爾市長補缺選舉參選人等人事需求，在預定明年初進行的第二次內閣改組中，秋美愛部長可能會自然而然地包括在其中吧。”壹名共同民主黨議員也表示：“正如預想的那樣，現在的局面是，今年內秋-尹矛盾已經告壹段落，即使秋美愛部長退位，也不會有任何負擔。” 但是，也有不少人分析認為，秋美愛本人不會乖乖地退出。特別是，以最快於1月份結束檢察機關高層幹部人事調整為名，她有可能繼續擔任法務部長壹職。秋美愛當天在所謂“權力機關改革三法”的相關部門部長聯合吹風會上表示：“將完成長期未能解決的檢察改革的使命。” 對此，有說法稱，將對在懲戒尹錫悅的過程中持反對意見的檢察機關高層幹部進行大規模更叠。尤其值得關註的是將在尹錫悅停職的兩個月裏代理檢察總長職務的大檢察廳次長檢察官壹職。大檢察廳次長檢察官趙南寬在秋美愛宣布對尹錫悅的職務排除和懲戒請求後，立即要求重新考慮，接著又指示對所謂的“裁判部稽查文件”疑惑進行“逆向調查”，事實上已經對秋美愛舉起了反旗。檢察機關內外有分析認為，首爾中央地方檢察廳長李成潤（音）有可能升職並被任命為高檢長級的大檢察廳次長檢察官。

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