大韓航空與韓亞航空有望實現相互換乘手續. December. 16, 2020 07:37. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 大韓航空和韓亞航空15日表示，將開通換乘航班發票、到最終目的地的行李連接托運等兩家航空公司的連接登機手續(IATCI)服務。這是正在推進合並的兩家航空公司首次推出的顧客便利服務。由此，從當天開始，連續乘坐兩家航空公司航班的乘客，只要在首次搭乘的航空公司進行壹次座位安排、簽發登機牌、行李連接托運。 例如，從日本乘坐韓亞航空公司的航班抵達仁川國際機場，乘坐大韓航空飛往歐洲航班的乘客可以在日本機場同時壹次性辦理大韓航空換乘航班手續。在此之前，從日本只收韓亞航空航班的登機牌，在仁川機場下機後，必須到大韓航空的窗口領取新的登機牌和座位，因此，顧客們不得不忍受移動路線增加的麻煩。去年仁川機場連續使用兩家航空公司的換乘乘客達1.2萬多人。IATCI從出發前48小時開始可以使用。 IATCI大部分只能在相關航空公司等同盟體所屬的航空公司或相互間簽訂共同航運(代碼共享)的航空公司之間使用。大韓航空屬於Skyteam，韓亞航空則屬於Staralliance，其所屬同盟體不同，再加上在國內的競爭，至今沒有連接點，但在明年合並之前，他們先進行了聯結服務。目前，大韓航空與同屬Skyteam聯盟的美國達美航空公司、法國航空公司等49家航空公司簽訂了IATCI協議。 大韓航空相關人士表示：“明年將同韓亞航空合並，我們將持續推出通過合並提高顧客便利性的服務。”

한국어