遲到的在野黨負荊請罪，必須成為真正的保守革新的起點. December. 16, 2020 07:37. . 昨日，“國民的力量”黨緊急對策委員長金鐘仁召開緊急記者招待會，就李明博、朴槿惠兩名前總統被關押壹事低頭表示：“在歷史和國民面前犯下了大罪。”金鐘仁委員長表示，“如果發生總統遭到彈劾下臺的事態，就應該對天壹樣敬畏國民並自我反省，但反省和懺悔的心態也不夠”，對該黨在幹政事件之後過去4年仍未能進行改革表示道歉。 作為延續產生兩名總統的大國家黨、新國家黨的保守政黨的黨首，在朴槿惠被彈劾決定產生的2017年3月10日時任自由韓國黨緊急對策委員長印明鎮向國民道歉後，時隔3年零9個月再次道歉。包括無黨派議員洪準杓指責其為“沒心沒肺的在野黨”等，在野黨內部也出現了意見分歧，但這是必須劃清界限的事情。 保守在野黨通過痛徹的道歉決心與過去決裂，雖然為時已晚，但國民期待此次對國民道歉能成為保守在野黨革新的新起點。保守在野黨在朴槿惠前總統被彈劾後，仍然埋頭於親朴與非朴矛盾等飯碗之爭，只展現出支離破碎的樣子。未能擺脫完全沒有領會時代變化趨勢的老頑固政黨、只守著既得權享受的康樂政黨的舊態。在2017年總統選舉、2018年地方選舉、2020年國會議員大選等國民嚴厲的審判中連續三次慘敗，這是理所當然的事情。 金鐘仁委員長的道歉不能以“考慮到明年4月的首爾和釜山市長補選，旨在抓住中間選票”的壹次性政治活動而告終。保守在野黨在朴槿惠前總統被彈劾後，黨名先後三次更換了自由韓國黨、未來統合黨、“國民的力量”等招牌。盡管如此，國民並沒有切身感受到保守在野黨的變化。如果依靠執政黨的失策帶來的反射利益，企圖借火取暖，將無法得到國民的心。 保守在野黨應該通過與極端勢力的決裂、與舊態的斷絕，果斷地變身成為與現在體質完全不同的政黨。只有這樣，才能糾正現執政勢力的立法獨斷和國政失敗。

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