紐約市長選舉戰，為何從壹年之前就開始火熱？. December. 16, 2020 07:38. by 河貞敏 dew@donga.com. 今年9月，美國紐約州眾議員馬克斯·羅斯推出了15秒鐘的廣告，將同屬民主黨的紐約市長比爾·德布拉西奧定性為“歷史上最差市長”。廣告中苛刻地評價稱，市長在防控新冠疫情和經濟之間搖擺不定的時候，不要說餐飲業（受到嚴重影響），連新冠疫情的危害也更為加大，在歷史上109名市長中是最無能的壹個。就連在政治廣告的天堂美國，對同僚黨員進行如此強烈批評的事例也很少見，因此成為了話題。 2014年1月就任的德布拉西奧市長雖然是擁有835萬市民的美國最大城市的連任首長，但壹直被認為存在感較弱。魯道夫·朱利安尼雖然最近因放屁和黑汗形象受損，但他在1994年至2001年擔任市長期間卻清除了臭名昭著的紐約暴力犯罪。繼任者億萬富翁三選市長邁克爾·布隆伯格因將廢鐵爐和廢棄工廠分別改造成新地標“高線公園”和“切爾西市場”的環保再開發等而受到了稱贊。布隆伯格今年參加民主黨總統候選人競選、朱利安尼在2000年總統選舉時成為共和黨總統候選人，都是因為在擔任市長時有過政績。 德布拉西奧的代表性政策是“教育平等”。就任第壹年，就把之前只通過英語和數學考試選拔的斯塔伊布森特、布魯克林特克等市內8所特殊公立高中的入學考試，改為根據中學成績和出席等。另外，他還取消了布隆伯格曾提高的給予美國版自律型私立高中、特許學校的大部分支援。原因是特殊高中和特許學校中的白人及亞裔比率太高。雖然表面上提出了人種多樣性，但考慮到他第壹次參選時以黑人（96%）和拉丁裔（82%）的壓倒性支持當選，因此有強烈的批評認為，他推出了符合他們口味的政策。雖然在“這是對學習成績好的學生的逆向歧視，只會導致教育下向平準化”的指責下，後來又撤回了招生改革方案，但足以證明他的坐標在哪裏。 另外，他還全面引進公立學校的免費供餐，向社會弱者提供交通券和各種援助。雖然出發點不錯，但財政困難問題越來越嚴重。今年9月，加上又遭受新冠疫情，他甚至要向州政府申請50億美元的救濟資金。市民團體“CAGW”也譴責了散漫的財政運營等，批評他是“史上最差市長”。 更大的問題是紐約市的核心產業——金融界脫離紐約的氛圍。最近，大型私募基金黑石、埃利奧特、聯盟資產運用等表示，將轉移到稅金和各種費用較低的佛羅裏達州和田納西州。特別是，僅財政部長就培養出4人的“華爾街招牌”高盛集團也正在考慮把核心部門資產運用事業部遷往佛羅裏達。如果高盛離開，勢必會對紐約的稅收、工作崗位等造成打擊，但德布拉西奧並沒有出臺強化金融中心地位的對策。 最近當地廣播“NY1”調查的其職務執行支持率是49%，比第壹次當選（73%）和第二次當選（67%）的得票率低很多。似乎反映出其人氣下降，在距明年11月市長選舉還有1年之際，已經有30多名候選人表明了參選意向或正在準備參選。現任市長不僅沒有享受優惠、反而接近最弱者的現實，助長了競爭者的參選。特別是今年在民主黨總統候選人競選過程中提倡基本收入而備受關註的臺灣企業家安德魯·楊（楊安澤）雖然沒有正式宣布參選，但在各種輿論調查中領跑居首。 在紐約，約70%的登記選民都是民主黨人，因此明年6月的民主黨候選人競選實際上就是正式選舉。也就是說，只要在黨內競選中過關，即使業務執行能力並不出眾，也能當選市長。還有不少評價認為，與黑人妻子結婚的德布拉西奧，靠的是在全體選民中占54%的拉丁裔和黑人選民的投票獲得連任。雖然他還沒有表明是否要挑戰第三次，但有壹點很明顯。基於政派理念和人種背景的勝利有可能出現壹次兩次，但事實上，選民們最終喜歡的還是能給予他們溫暖和飽腹的候選人。

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