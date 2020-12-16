今年最沈重的音樂書籍翻譯... “3個人花了2年半功夫”. December. 16, 2020 07:38. by 林熙允記者 imi@donga.com. 《完整的大衛•鮑伊The Complete David Bowie》(尼科拉斯-佩吉著•照片)是今年在韓國出版的最沈重的音樂書籍。 這是壹部囊括了英國傳奇創作型歌手大衛•鮑伊(1947∼2016年)的所有歌曲和專輯、演出、影像、展覽的《鮑伊百科全書》。密實的真相和尖銳的批評共存。全書共948頁，頁面分為兩段，正文中沒有壹張照片。如果是普通圖書，則可以超過2000頁。 李景俊(音譯，下同)、金鬥莞、郭承燦。3名譯者用了2年半的時間翻譯成韓語。10月，作者佩吉在自己的推特上寫道，“亞洲的鮑伊粉絲啊，無所畏懼的3人組(intrepid trio)翻譯了我的譯作”，並介紹了韓語版和譯者。被譽為世界最忠實的鮑伊粉絲的佩格是英國的演員和作家。他作為BBC電視劇《神秘博士Doctor Who》的達萊克壹角也頗受觀眾喜愛。 最近，記者電話采訪了策劃翻譯的李景俊(42歲)。他說：“第壹次看到誌願書就產生了敬畏感。看到對壹個人物如此深入的作者，我甚至可以回顧‘知道’的真正意義。” “雖然作者不是評論家，但他的寫作能力和洞察力令人震驚。評論家們經常把鮑伊比喻成變色龍，這可以說是懶惰的新聞主義、陳腐的表現。” 這不是為了要賣書而瞎說的話。李某是大眾音樂評論家，也是音樂外書的翻譯專家。專攻英語英文學，期間他翻譯了《真希望妳在這裏：平克弗洛伊德的光和影》、《瘋狂和被冷落的音樂：或者通過平克弗洛伊德研究哲學》、《史密斯錄音帶》、《瓊妮•米切爾：歌唱人生》。但《完整的大衛•鮑伊》也給在音樂領域被“磚頭書”磨鋰的他帶來了沖擊和苦難。 “當初想自己壹個人做，但立即舉起了雙手向兩位譯者求助。從2018年初開始，雖然不停地翻譯，但不得不要求延長翻譯時間。” 例如，在第1章“歌曲”篇中，僅“Space Oddity”壹項就多達7頁。介紹歌詞中隱藏的意義、樂器的使用和多樣的編曲版本、鮑伊和周圍人的采訪等，解剖歌曲。 用壹句話概括李某所了解的，或通過翻譯認識的鮑伊是壹個什麽樣的人呢？ “他是壹個常懷警戒之心的人。評論家或粉絲將自己定義為某種框架的瞬間，就毫無留戀地拋棄了那種類型或風格。不迷戀於人氣。” 多年來壹直致力於音樂書籍翻譯的李某直到今年8月才出版了第壹本專著《Blur，Oasis》。即便如此，只要看到好的音樂書籍，就會受到翻譯欲望的折磨。他收藏了300~400冊海外音樂書籍，下壹個目標是美國爵士音樂家妮娜•西蒙(1933~2013年)。畢生的目標則是英國樂隊“緋紅之王King Crimson”的傳記翻譯。 “本應被翻譯的有關音樂家的書籍沒有出現在國內，這讓我感到非常遺憾。以後也想繼續做這件事。因為很有趣，不會感到疲憊。”

한국어