像IMF時期的朴世莉壹樣... “微笑女王”發射的“新冠病毒希望歌”. December. 16, 2020 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 1998年7月，朴世莉(43歲)在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽大滿貫賽事美國女子公開賽上脫下襪子進入了蓮花池。與被太陽曬黑的腿形成鮮明對比的白色光腳似乎展示了她此前的艱苦訓練。以“赤腳鬥誌”站上頂峰的她給經歷外匯危機的大韓國民帶來了自豪感。 因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)使全體國民飽受痛苦的2020年12月，首次參加該大賽的金阿林(25歲)戴著白色口罩，向世人展示了令人驚心動魄的逆轉奪冠的喜訊。她說：“在因新冠疫情而異常困難的時期，我希望我的表現能給人帶來希望和能量。” 15日，金阿林在美國休斯敦冠軍高爾夫俱樂部(標準桿71桿)結束的大賽第4輪比賽上，以低於標準桿3桿共281桿的成績領先世界排名第壹的高真榮和艾米•奧爾森(美國)1桿奪冠。本次比賽冠軍獎金為100萬美元(約10.93億韓元)。落後領先者5桿，以並列第9位出發的金阿林本輪抓下6支小鳥球，吞下2個柏忌，減少4桿，發揮了超級強大的後勁。 以充滿活力的上勾拳慶祝動作和活潑的“肚臍問候”而聞名的“明朗高爾夫選手”金阿林是本賽季韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽開球飛行距離排名第壹的長打者。在本次大賽中，她以平均255.8碼(第4位)的飛行距離和準確的鐵桿擊球(果嶺命中率69%•並列第5位)為基礎，首次參加美國女子公開賽就獲得了冠軍，成為了歷史上第5個“灰姑娘”。 韓國選手在該比賽上保持了10名選手合作拿下11個冠軍的強勢記錄。朴城炫2017年在美國總統唐納德•特朗普的註視下登上了冠軍寶座，當時特朗普總統說，“韓國高爾夫選手是世界第壹。” 2018年，金阿林在KLPGA巡回賽出道3年後首次獲得了冠軍。當時的舞臺就是樸世莉主辦的朴世莉邀請賽。當時她從朴世莉手中接過了獎杯。這樣的金阿林在當天奪冠後，在刻在美國女子公開賽獎杯上的朴世莉、朴仁妃(兩次奪冠)等歷屆冠軍的名字旁邊確認了自己的名字，然後表示“非常榮幸和神奇”。作為電視解說員轉播比賽的朴世莉高興地說：“非常感謝，也很自豪。” 金阿林在第1至第4輪比賽中壹直戴著口罩，這也成為人們熱議的話題。在LPGA巡回賽上不常見的樣子引起了海外媒體的關註，認為這是新冠疫情引發的新現象。英國《衛報》報道說：“戴著口罩的金阿林獲得了童話般的冠軍。”金阿林說，“因為這種情況可能會對任何人造成傷害，所以願意忍受不方便。” 今年的大賽由於受到新冠疫情的影響，沒有舉行地區預選賽，參賽資格從世界排名前50位擴大到前75位。金阿林受益於此。基準日的3月16日，金阿林的排名是第70位。開幕前排名第94位的金阿林成為歷史最低排名的冠軍，本場比賽過後她的排名將大幅上升至第30位。 雖然今年沒有奪冠，結束了國內巡回賽賽季，但在12月舉行的美國女子公開賽上成為華麗終曲的主人公的金阿林表示：“最終日無條件看著旗桿擊球，攻擊性運營取得了好成績。” 同行前往美國，每天給女兒準備她喜歡的韓食的母親金浩信(53歲)也起到了很大的作用。金阿林感激地說：“媽媽做的蘿蔔湯、雜菜和大醬湯是奪冠的原動力。” 比賽結束後，她通過主辦方提供的顯示器，與在韓國熬夜助威的父親金鐘燮(55歲)進行了對話。她高興地說：“我是最棒的吧？”，雖然需要準備頒獎儀式的她在說了“爸爸，對不起”後中途離開了。當時父親想對女兒說的話是這樣的。“我希望妳能成為像朴世莉那樣在困難時期給國民帶來力量的球員，妳做到了，父親真為妳感到自豪。”

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