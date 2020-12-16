日本《朝日新聞》：“朝鮮從俄羅斯引進疫苗，開始對黨幹部進行接種”. December. 16, 2020 07:39. by 東京=常駐記者朴享俊、巴黎=常駐記者 金允鐘 zozo@donga.com、lovesong@donga.com. 日本《朝日新聞》15日報道說，朝鮮引進了俄羅斯的新型新冠疫苗，並開始接種。 《朝日新聞》援引熟悉朝鮮情況的相關人士的話報道說，朝鮮從俄羅斯購買了疫苗，以朝鮮勞動黨幹部和負責人為對象開始接種。朝鮮購買的疫苗可能是俄羅斯自主開發的“衛星V”。目前還沒有傳出確切的購買規模。 《朝日新聞》就朝鮮國務委員會委員長金正恩是否接種疫苗表示：“在安全性尚未確認的階段，估計不會接種。”報道就朝鮮接種疫苗的背景分析說，在通過嚴格的國境封鎖進行防疫的情況下，為恢復經濟活動，有必要采取追加對策。 據悉，朝鮮還從中國進口了新冠防疫用品。《朝日新聞》報道說：“朝鮮似乎是從中國購買了熱成像照相機，並開始在新義州和惠山等中朝邊境地區的海關等地設置。”朝鮮因為新冠檢查及醫療體制惡劣，正在強力封鎖包括港灣在內的國境。 據“自由亞洲電臺”14日報道，據悉，朝鮮以新冠防疫為由，中斷了除平壤以外的所有地區的火車和巴士等大眾交通。鹹鏡北道的壹名消息人士向“自由亞洲電臺”表示：“本月初開始，在中央的指示下連接全國的大眾交通網全部停止。這是為了預防惡性病毒（新冠病毒）的感染。” 此外，俄羅斯正式開始了“衛星V”疫苗的接種工作。塔斯社報道說：“俄羅斯已為全國85個地區接種了‘衛星V’，將從15日開始在全國範圍內接種。”接種是免費的，計劃從醫療團隊、教育界、公共機關工作人員等與居民接觸較多的高風險人群開始，在年內完成48萬次的接種。 支持“衛星V”疫苗開發的俄羅斯直接投資基金表示，疫苗預防率為91.4%。但是，俄羅斯疫苗在III期臨床試驗結束前得到政府批準等，仍然存在安全性爭議。

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