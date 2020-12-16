拜登最終確定當選美國總統，“現在是翻篇的時間”. December. 16, 2020 07:40. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 沒有叛離性投票。美國50個州和首都華盛頓的總統選舉人團當地時間14日通過投票最終確定了當選總統拜登的勝利。這是11月3日舉行總統選舉後的第41天。特別是，盡管總統特朗普執著於不服選舉失敗的訴訟戰，但主要搖擺州的選舉人團沒有壹票“背叛投票”，都將選票投給拜登，徹底確認了他的勝利。 據美聯社報道，賓夕法尼亞州、密歇根州、威斯康星州等北部“銹帶”地區和佐治亞州、亞利桑那州、內華達州等6個搖擺州的選舉人團都把票投給了拜登。至此，選舉後各媒體統計的選舉人團306人（拜登）對232人（特朗普）的得票結果得到了原樣確定。 與4年前總統選舉中出現10人沒有根據各州選舉結果而是選擇其他候選人不同，這次沒有壹人“叛離”。巧合的是，在2016年總統選舉中，特朗普得到了306人的支持，民主黨總統候選人希拉裏·克林頓獲得了232張支持票，這次的結果和當時完全壹樣。 當選總統拜登當天對國民演講中評價稱，“美國人內心深處跳動的是民主”，“受到威脅和考驗的民主被證實是真實、強大的，有著恢復力。”他說：“就連大流行疾病或攸濫用權力都無法熄滅（民主）這壹火花”，“我們投了票，維持了對制度的信念，我們選舉的真實性沒有受損。” 他還說，“現在是翻篇的時間了”，敦促分裂的美國社會團結起來。他還表示：“我要成為所有美國人的總統”，決心要為沒有把票投給自己的人而積極努力。 對於特朗普總統方面的不服訴訟戰，拜登批評說：“這是我們從未見過的極端行為，是拒絕國民的意願、法律的支配和憲法的守護。”他還說：“（選舉結果）數字顯示出明顯的勝利”，“現在鄭重提議（特朗普）接受這個結果。” 但是，特朗普在選舉人團投票進行時上傳了“存在大規模選舉舞弊”的推特，固守不服的立場。特朗普方面甚至當天在佐治亞州和密歇根州等部分搖擺州任意組成了沒有法律權限的“替代選舉人團（alternate electors）”，另外進行了投票。這些人都屬於共和黨。白宮高級助理史蒂芬·米勒當天在接受福克斯新聞頻道采訪時表示：“將把該選舉團的投票結果提交給議會。” 在密歇根州，共和黨籍的州眾議院議員加裏·艾森在參加當地廣播節目時表示，“有可能發生暴力事件，很危險”，並計劃到示威現場支持示威活動，結果受到了遭所在的議會委員會除名的懲戒。

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