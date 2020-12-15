提升到保持距離第三階段、確保病床和疫苗供應，都要先下手. December. 15, 2020 07:40. . 前天達到1030名的新增確診患者到昨天減少到了718名，但可能是因為周末檢查件數減少的影響。防疫當局認為，考慮到最近的感染指數，每天最多可以出現1200名確診患者。雖然政府擔心經濟損失等，在把“保持社交距離”提升到第三階段的問題上猶豫不決，但如果有必要，就不能推遲決定。因為如果錯過了勒緊新冠韁繩的時機，其損失將更大。 在穩定迅速擴散勢頭的同時，目前最迫切的問題是確保病床，消除醫療系統的超負荷。在確診患者劇增的最近壹兩周內，全國特別是首都圈的重患者病床和普通病床事實上已經達到了飽和狀態。政府前天急忙提出了追加準備287個重患者病床和4905個生活治療中心病床的計劃，但難免會受到“為時已晚的對策”的批評。 特別是，隨著從昨天開始在首都圈150個臨時篩選檢查所進行診斷檢查，確診患者大量出現的可能性較大，因此眼下是何處安置地們的困難局面。政府不應只依靠公共醫院解決問題，而應與占總病床90%的民間醫院頭碰頭，盡快制定確保病床的方案。 隨著在疫苗問題上對政府的不信任增加，國民的不安也在加重。政府8日曾表示，已經確保了4400萬劑疫苗，最早將從明年2月開始接種。但是，除1000萬劑阿斯利康疫苗外，其余部分並沒有完成合約，而且還在進行臨床試驗，因此人們擔心無法及時供應。政府應該公開準確的實際情況，必要時動員民間和官方的力量確保疫苗。 另外，壹些專家主張，應實施比第三階段更高強度的對策，但考慮到小個體戶可能遭受的巨大損失，有必要進壹步進行討論。如果不提升目前的保持社交距離級別，也能抑制新冠疫情的擴散趨勢，無疑是最佳方法。雖然由於長期實行保持社交距離令人們感到十分疲勞，但是現在，市民們必須再次發揚光大以自發參與和協助支撐韓國防疫的公民意識。在日常生活中，應該取消所有聚會和活動，遵守衛生守則等，以每個市民都成為防疫主體的覺悟來克服此次危機。

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