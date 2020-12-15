雖然可惜卻需要“後比根”的時候. December. 15, 2020 07:40. by 韓基渽 record@donga.com. “嚴格來說，美國副國務卿史蒂芬·比根從未給韓國政府帶來那麽大的禮物。但是，我想今後還會出現像比根壹樣能十分理解韓國政府立場的美國政府高層官員嗎？” 對於上周以美國國務院對朝政策特別代表身份結束最後壹次訪韓回到美國的比根，韓國外交部負責官員表示了這樣的遺憾。實際上，在比根擔任對朝政策特別代表與朝鮮進行朝核談判的過去兩年多時間裏，並未有過韓國政府所期待的美國“火熱的”先發制人的對朝讓步。 據悉，盡管如此，比根仍還是表示“韓國是主權國家”，以最大限度地理解韓國政府立場的態度進行韓美間的磋商。當局人士表示，正因為如此，為了磋商而前往見他的韓國政府負責官員得以懷著“比根還是會聽取我們的意見，不會在面前臉紅脖子粗”的安心感，登上飛往美國的飛機。從韓國外交當局的立場來看，比根登上美國國務院第二號人物的地位本身就是外交資產。 比根對韓國也給予了很大的關註。壹提到“比根”就會想到“壹只雞”餐館，每次訪韓時都表現出非常喜愛。他在韓國歷史上表現出的興趣也相當濃厚。在被任命為對朝政策特別代表初期，他曾表示想前往韓國參觀高宗的禦車，並訪問了國立故宮博物館，還背誦了高麗時代國王的名字，從政府的立場來看，他無疑是令人高興的人物。 比根上周四天三夜的訪韓期間，韓國外交安保高層負責官員全體出動，其中不乏這樣的想法。比根在韓國停留的3天裏，每天都與核心負責官員共進晚餐。因為新冠疫情，團體享受晚餐本身可能會引發爭議，但外交部卻租下了他經常光顧的首爾市鐘路區“壹只雞”餐館，真是令人膽戰心驚的破格。但是這時候，韓國政府應該拋開善意和遺憾，密切關註堅持原則性對朝外交政策的“拜登時代”誰將後續負責朝核談判。因為出現像比根壹樣表現出“不管說什麽，先聽聽看”善意的人物的可能性很小。拜登政府雖然重視韓美同盟，但在朝核問題和朝鮮人權等對朝政策方面原則性很強。 專家們指出，韓國政府壹直倚重比根“對韓國的尊重”而悄悄提出不太可能成為現實的“尷尬”提案，但卻沒能得到像樣的結果，現在應該把比根的退出當作打破這種老模式、圖謀“戰略大轉變”的機會。趁此機會，韓美達成無懈可擊的共識，討論為實現朝鮮無核化而推進的冷靜而合理的戰略，這將成為韓國政府應該追求的建設性的“後比根時代”對策。

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