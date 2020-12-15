非接觸時代的鋼琴家們投身到“公演最前線”. December. 15, 2020 07:41. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 鋼琴家鮮於藝權和林東赫成為了“With Corona”時代加速的在線古典音樂體驗的領路人。鮮於藝權在首爾樂天音樂廳擔任引領虛擬現實(VR)巡回演出的導向作用。林東赫與鄭致溶指揮韓國交響樂團壹起參與了用多種視角和音響欣賞演奏的“多視角•多音響”影像。 鮮於藝權參與的VR內容“樂天音樂廳所傳達的藝術”是通過VR入場的演出場巡遊。在第壹部中，在鮮於藝權和樂天音樂廳金時鎮經理的帶領下，將聽取有關該廳建築風格和特點的介紹，並和演奏家朴俊浩壹起了解設置在觀眾席正面的管風琴。移動到鋼琴保管室，可以聽到恒溫•恒濕裝置等有關樂器維護方法的介紹，並仔細觀察鋼琴家教鋼琴的方法。 在第二部分，鋼琴被布置在舞臺上，鮮於藝權將演奏莫紮特的10號鋼琴奏鳴曲和阿卡迪•博洛多斯編曲的《Touch進行曲》。該服務在LG U+ U+VR應用軟件(APP)中免費向用戶提供服務，在迎來30、31日樂天演唱會送年音樂會公演之際，還可以在大廳照片墻進行體驗活動。 《on：古典韓國交響樂團X林東赫》的內容包括11臺攝像機和40臺麥克風，可以欣賞到管弦樂團和鋼琴家參與的演奏。多視角由導演版剪輯、指揮家、鋼琴家、弦樂•管樂部分、觀眾席、專家解說等7個視角構成。從指揮者的指尖到鋼琴家的表情，定音鼓表面的顫動，捕捉到了在現場演出中也很難見到的細膩場面。還可以將想要的畫面放大到4倍的分割畫面或畫面。 多音響也提供前所未有的體驗。指揮者聽到的聲音、觀眾席聽到的聲音、弦樂器或管樂器演奏者聽到的聲音等，從每個角度都能體驗到不同的聲音。崔鎮錄音大師(Tone Meister•錄音導演)全權負責音頻工作。演奏曲目除了林東赫協奏的貝多芬鋼琴協奏曲3號外，還有貝多芬第1交響曲和莫紮特《費加羅的婚姻》序曲。再現了貝多芬本想在維也納城堡劇院舉行，但因協奏曲的完成被推遲而未能舉行的220年前的演唱會。 音樂專欄作家李相民、李智英、黃德浩像解說體育比賽壹樣說明了演出的要點。 網絡視頻服務(OTT)“Wavve”用戶可以在移動應用程序5GX館欣賞。還可以在Wavve和Btv購買VOD。

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