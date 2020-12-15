無法阻擋的“孫-凱恩組合”...只剩下破紀錄的事情了. December. 15, 2020 07:41. by 兪載泳 elegant@donga.com. 代表英格蘭足球超級聯賽(EPL)的最佳搭檔再次合作進球。 托特納姆熱刺隊的孫興慜(28歲)和哈裏•凱恩(27歲)14日在英國倫敦塞爾赫斯特公園球場結束的英超第12輪與水晶宮隊的比賽中，分別貢獻了助攻和進球。上半場第23分鐘，得到孫興慜助攻的凱恩以壹記痛快的遠射攻破了對方球門。孫興慜貢獻了聯賽第4次助攻(10球)，凱恩則貢獻了聯賽第9粒入球(10次助攻)。孫興慜在歐羅巴聯賽中攻入3球，助攻3次，本賽季已奉獻13球和7次助攻，總攻擊點達到20個。托特納姆熱刺隊在下半場末尾被對方攻入扳平壹球，以1比1戰平，但以25分(7勝4平1負)的戰績繼續領跑聯賽。托特納姆熱刺隊還延續了聯賽11場比賽不敗(7勝4平)的紀錄。 當天的進球是兩人在本賽季聯賽中合作攻入的第12粒進球。托特納姆熱刺隊全隊打進的24粒進球中，有壹半來自兩人的配合。英超歷史上單賽季最多得分合作記錄是1994~1995賽季當時布萊克本的阿蘭•希勒勒和克裏斯•薩頓的13粒進球。還沒打完壹半的聯賽，因此孫興慜和凱恩打破紀錄只是時間問題。 孫-凱恩組合共打進32球，距離英超歷史最高得分合作紀錄僅壹步之遙。從2004年到2012年，德羅巴和蘭帕德共同效力切爾西時期，兩人共打進36球。孫-凱恩組合距離前輩只相差4球。 有評價認為，尊重彼此的長處，發揮專利的默契度達到了頂點。孫興慜本賽季聯賽的4次助攻都給了凱恩。凱恩也把10次助攻中的8個投給了孫興慜。 現在，在機會出現的情況下，兩人會本能地互相觀察對方。在主教練何塞•穆裏尼奧的體制下，凱恩甚至起到了吸引對方防守隊員到中場線後傳球給反擊隊友的作用。得益於此，孫興慜利用擅長的速度，每場比賽都有多次與守門員壹對壹對抗的機會。孫興慜即使自己有射門機會，也會考慮處於得分概率更高位置的凱恩，並給予照顧。負責角球等定位球的孫興慜的犀利傳球和凱恩的高擊球點配合也非常默契。在與水晶宮隊的比賽中，孫興慜從側面快速移動到對方門前，吸引對方3名防守隊員後，傳球給了身處空位的凱恩，接到球的凱恩可以自由射門。 每場比賽的對手為了阻止托特納姆熱刺隊的核心進攻路線，動員了所有的封鎖戰略，但“世界級組合”的打法也在不斷進化。

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