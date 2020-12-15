美國向韓國施壓，轉達對“防止谷歌強勢法”的憂慮. December. 15, 2020 07:41. by 柳根亨 noel@donga.com. 據悉，美國政府向韓國政府轉達了擔憂韓國國會正在推進的“防止谷歌強勢法（電氣通信事業法修正案）”的信息。 據共同民主黨議員全在洙辦公室和有關部門14日透露，韓國駐美大使館上月向外交部、產業通商資源部、科學技術信息通信部、廣播通信委員會等部門提交了《關於就谷歌應用商店運營政策與美國貿易代表部副代表處有線通話結果》公文。雖然這壹公文被歸類為機密，沒有公開具體內容，但據悉，其中包含了美國貿易代表部對防止谷歌強勢法的擔憂。共同民主黨相關人士表示：“其中包括‘防止谷歌強勢法針對特定企業，如果擴大為貿易問題等，對韓國不利’的內容。” 谷歌公司9月表示，從明年開始，在谷歌Play（APP市場）流通的所有內容都將適用該公司結算方式（In-App結算）並收取30%的手續費率。國內網絡企業表示強烈反對，認為依賴谷歌平臺的國內信息技術企業將遭受損失。 對此，國會科學技術情報廣播通信委員會所屬的朝野議員為了阻止“In-App結算、手續費30%義務化”，提出了多項相關法案。其中包括規定應用程序市場開發商不能利用壟斷地位強制使用特定結算手段等方案。 截止到10月份，朝野幾乎沒有分歧，但從上月開始，以在野黨為中心，認為有關法案有可能與韓美自由貿易協定相抵觸等的慎重論正在擴大。在此次定期國會上，也沒能越過常任委員會的門檻。谷歌已經後退壹步，將原定從明年1月開始適用的新應用程序征收30%的手續費的方針推遲到明年9月末。

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