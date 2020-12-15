燃燈會本周有望被收錄為聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄. December. 15, 2020 07:42. by 韓基渽 record@donga.com. 據悉，韓國代表性佛教活動、國家非物質文化遺產122號“燃燈會”將於本周被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產名錄。14日，據外交部透露，14日至19日(當地時間)在法國巴黎舉行的第15屆聯合國教科文組織非物質文化遺產保護政府間委員會(簡稱非物質遺產委員會)上，最終確定是否被收錄，並於16日做出決定。聯合國教科文組織非物質遺產委員會下屬的評估機構上月17日曾做出勸告將燃燈會列入聯合國教科文組織非物質文化遺產的判斷。 如果燃燈會申遺成功，這將成為韓國第21個聯合國教科文組織人類非物質文化遺產。宗廟祭禮和宗廟祭禮樂在2001年首次被收錄，盤索裏、江陵端午祭、泡菜文化等也相繼被收錄。最近，濟州海女文化和摔跤分別於2016年和2018年被登載。

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