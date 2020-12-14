單日確診患者1030人，因應對遲緩面臨危機的韓國防. December. 14, 2020 07:49. . 據統計，昨天新增新冠確診患者為1030人，自新冠疫情暴發以來首次超過了1000人。到11日為止，原先每天只有600人左右的患者規模突然增加到了900、1000名，增加速度也非常驚人。文在寅總統昨天主持了中央災難安全對策本部會議，並表示，“現在是全力阻止新冠疫情擴散的絕處逢生的時間”，“如果中央對策本部認為不可避免，就應果斷地決定（提高保持社交距離級別）”。 截止到13日的最近壹周內，韓國國內感染者日均719.6人，略低於提升至保持社交距離第三階段標準的800人。但專家指出，考慮到目前的急劇擴散趨勢，有必要采取先發制人的應對。此前，政府曾4次上調“保持社交距離”階段，但患者增加趨勢從未減弱。這是因為，雖然已經滿足了提升“保持距離”的標準，但每次都錯失了提升的時機。保持社交距離第三階段要停止運營包括電影院和澡堂在內的50萬個設施，是近乎“封鎖”的措施。禁止10人以上的聚會，連婚禮也不能舉行。雖然社會、經濟上的打擊很大，但如果錯失機會，經濟損失反而會更大。在歐洲，為了防止聖誕節前擴散，也正在討論開始全面封鎖的方案。 醫療體系的崩潰也進入了倒計時。在醫療基礎設施相對較好的首爾和首都圈地區，因為沒有病房，在家等待的患者已超過500名。本月11日，京畿道6名確診患者因為在附近首都圈也找不到病房，被送往300公裏外的全南木浦市醫療院。上周末，首爾的所有急救室壹度處於“無法接診”的狀態。新冠患者占據了醫院急診室內的隔離病床，普通急診患者正在“急診室團團轉”。如此下去，令人擔心大邱、慶北事件時慶山高中生因未能及時接受治療而死亡的事件會重演。即使為時嫌晚，政府也應考慮最大限度地確保國立、公立醫院的病床，並以合理的補償為條件、向民間綜合醫院下達動員的方案。 隨著新冠疫情的長期化，個體營業者的損失無法用語言形容。新冠疫情暴發以來，民間消費比2008年全球金融危機時萎縮幅度更大。如果實行“保持社交距離”第三階段，預計民間消費年度將減少16.6%。為了減輕為配合防疫而承受營業限制的小工商業者的損失，政府應盡快支付第三次災難支援金。 雖然新冠疫情嚴重，但上周末開張的滑雪場裏，為了乘坐纜車而緊挨著排隊等待的滑雪者們讓醫療人員們沒精打彩。雖然是娛樂設施，但在申報為“普通餐廳”後淩晨營業的休息室俱樂部，壹大早就擠滿了人。如果不能阻止目前的擴散趨勢，就會像歐洲壹樣，每天出現數千名確診患者。由於政府的安逸應對，到明年上半年為止很難期待疫苗的幫助。到那時為止，只能靠戴口罩和停止日常生活來堅持。此時此刻，比任何時候都更加迫切需要每壹位國民的自發參與。

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