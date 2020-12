“用音樂來撫慰因新冠病毒而疲憊的心靈”. December. 14, 2020 07:59. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “音樂能將人們團結在壹起。 沒有想到傳染病會成為探索這種音樂作用的契機。” 美籍華裔大提琴演奏家馬友友(65歲•Yo-Yo Ma)與英國女鋼琴家凱瑟琳•史托特(62歲)壹起推出了專輯《Songs of Comfort》(慰藉之歌)。從格裏格的《索爾辛格之歌》到英國民謠《男孩丹尼》,再到電影《綠野仙蹤》中的《跨越彩虹》等。將古典音樂和大眾廣泛傳播的民俗音樂融為壹體。 唱片是由美國的新冠病毒封鎖令開始的。馬友友在今年早春幾乎中斷所有演奏活動後,開始在其位於馬薩諸塞州劍橋的家中自拍視頻。和唱片同名的《Songs of comfort》成為系列題目,全世界有1800萬名以上觀眾觀看。包含這些影像的唱片將於11日在韓國發行。記者近日通過電子郵件采訪了馬友友。 “我總是努力越過警戒線。不僅是國與國之間的國境,我們還試圖超越各種體裁和傳統的界限。我相信,只要以開放的心態看待世界,無論在哪裏都能找到共同點。只要彼此相互理解、共同制造回憶、相互安慰和傳遞希望,人類就能建立起合作和理解的新時代。” 在專輯中收錄的歌曲中,特別是與個人回憶或經驗相關的歌曲。 “與其說是回憶,不如說是以德沃夏克新世界交響曲第二樂章的旋律創作的《Goin' Home》和我們家族有關。我的嶽父是壹位優秀的男中音歌唱家,雖然已經90歲了,但依然用優美的聲音唱歌。丈人的老師是著名歌唱家羅蘭德•海斯,而海斯先生的老師是德沃夏克在美國逗留時期所收的弟子哈裏•伯利。” 據悉,德沃夏克在創作該旋律時,曾想象過伯利的聲音。伴奏者凱瑟琳-史托特和他作為音樂夥伴合作了很長時間。 “從壹起演奏前開始,兩人就壹直是好朋友,因此此次合作更具有親密的氛圍。我想告訴大家的是,凱瑟琳主要挑選了這張專輯中的音樂。凱瑟琳說‘歌曲是包含感情的小膠囊’,我們用這些膠囊制作了能夠撫慰擁有不同經歷的各大洲很多人內心的卓越的專輯。” 馬友友表示,正在翹首等待再次訪問韓國的日子。 “韓國壹直是我最珍惜的音樂故鄉之壹。希望到那時為止,大家能從遠處通過這個新項目得到安慰和發現希望。”

