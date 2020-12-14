美國：“疫苗登陸作戰D日”……從14日開始接種. December. 14, 2020 07:59. by 李雪記者、華盛頓=常駐記者李正恩 lightee@donga.comsnow@donga.com. 世界最大新冠感染國美國的新冠疫苗接種將從當地時間14日開始。美國累計確診患者和死亡者分別突破1600萬和30萬，特朗普政府把接種疫苗的時間比作第二次世界大戰當時盟軍諾曼底登陸作戰的實行日“D日”，表現出了期待感。 美國疾病控制和預防中心咨詢機構預防接種咨詢委員會12日勸告16歲以上的美國人接種美國制藥公司輝瑞和德國生物技術公司共同開發的新冠疫苗。如果疾控中心主任羅伯特·雷德菲爾德接受這壹勸告，最終批準使用疫苗，就可以實際接種。此前，美國食品和藥品管理局11日批準了輝瑞疫苗的緊急使用。 特朗普政府的疫苗開發項目“超高速作戰”的最高運營負責人、陸軍大將古斯塔夫·費納12日在記者會上表示：“就像D日成為第二次世界大戰的決定性轉折點壹樣，我們也站在了結束（與病毒的戰爭）的起點上。” 第壹批290萬劑疫苗量將於13日從北部密歇根州卡拉默州的生產設施出發，前往美國全境，從14日開始首先向醫護人員、居住在療養院的老弱者接種。考慮到疫苗需要零下70度的超低溫保管的特性，美國動用了可以維持10天冰涼的裝滿幹冰的特殊集裝箱，運輸卡車還安裝了追蹤位置、溫度、暴露光線、移動的裝置。 此外，美國食品和藥品管理局將於17日討論美國制藥公司摩德納的新冠疫苗的緊急使用許可問題。英國阿斯利康制藥公司12日表示：“將在6周內申請美國國內疫苗的使用許可。”

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