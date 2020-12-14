美國國會人權機構主席：“擔心韓國《禁止對朝鮮傳單法》……如果通過，將召開關於損害人權的聽證會”. December. 14, 2020 08:00. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 在韓國國會即將通過禁止向朝鮮散發傳單的南北關系發展法修改案（禁止對朝鮮散發傳單法）之際，美國國會罕見地出現了強烈的批評聲音。美國國會認為，不僅是朝鮮人權問題，韓國的民主主義原則也值得憂慮。 擔任美國國會內跨黨派國際人權機構“湯姆·蘭托斯人權委員會”共同主席的眾議員克裏斯·史密斯當地時間11日發表聲明，批評《禁止對朝鮮傳單法》是“破壞民主主義原則和人權的愚蠢立法”。他表示：“如果法案最終獲得通過，不僅會要求重新考慮國務院發表的年度人權報告，還會要求重新考慮在《宗教自由報告》中維護韓國的民主主義價值。”他還表示：“如果法案最終獲得通過，將就韓國政府在維護公民性、民主權利方面失敗壹事舉行聽證會。” 參議院外交委員會所屬議員克裏斯·昆斯當天從正在訪美的韓國“國民的力量”黨議員池成浩處聽到有關禁止對朝鮮傳單法的介紹後也表示了擔憂。據池成浩透露，美國當選總統拜登的親信昆斯承諾“將把該法律的問題轉達給拜登的外交安保團隊”。 在這種情況下，美國、英國等聯合國安理會7個理事國和日本在當天舉行討論朝鮮人權狀況的會議，並在會後發表聯合聲明譴責稱：“朝鮮政權利用新冠疫情進壹步鎮壓朝鮮居民的人權。”

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