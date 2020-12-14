浦項：“通過氫氣事業到2050年實現30萬億韓元的銷售額目標…主導脫碳時代”. December. 14, 2020 07:59. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 浦項制鐵提出了到2050年為止構建500萬噸氫氣的生產體系，通過氫氣領域事業實現30萬億韓元銷售額的目標。也就是說，將主導生產未來清潔能源氫氣，並將其用於鋼鐵生產，從而實現將全球變暖的主犯二氧化碳的實際排放量減少為零的“碳中立社會”。有預測稱，實際上已確定連任的崔政宇會長將加快氫氣事業的步伐。 13日，浦項制鐵發表了“綠色氫氣先導企業藍圖”，其主要內容是構建500萬噸氫氣的生產體系，主導脫碳時代。浦項制鐵的戰略是集中強化氫技術力量，包括電解水生產氫的技術和提取氫的技術等，並發展利用氫生產鋼鐵的技術“氫還原制鐵工藝”。 以此為基礎，浦項制鐵計劃在2025年之前將副生氫(鋼鐵工程產生的氫)生產能力從現行的7000噸增加到7萬噸，增加10倍，到2030年同跨國企業壹起生產“藍氫”(利用化石燃料生產氫，但二氧化碳的產生最小化的氫)50萬噸。在此基礎上，到2040年構建200萬噸“綠氫”(以新再生能源為基礎生產的氫)生產體系等，到2050年完成500萬噸氫的生產體系，僅靠氫氣事業就能實現30萬億韓元的銷售額。 浦項制鐵制定了到2050年實現以綠氫為基礎的氫氣還原制鐵所，在鋼鐵領域也開啟脫碳•氫氣時代的計劃。如果氫還原制鐵法被商業化，每年最多需要370萬噸氫，因此有望成為國內最大的氫消費及生產企業。 與此同時，浦項制鐵決定動員浦項國際、浦項能源、浦項建設等系列公司的力量，完成生產-運輸-儲藏-活用氫的集團內部氫事業鏈。浦項制鐵決定明年1月成立氫氣相關事業部，進行與氫氣相關的鋼材開發，同時在制鐵所所在地設立氫氣充電站，推進鋼鐵運輸及業務用車輛的氫氣車轉換。

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