青瓦臺：“10年內溫室氣體排放量將減少24.4%”. December. 14, 2020 07:59. by 黃炯? constant25@donga.com. 文在寅總統12日表示：“通過《碳中立宣言》規劃發表會，全體國民決心共同實踐碳中立”，“韓國計劃制定國民可以在日常生活中自發實踐的方案，社會各部門制定並實施系統性的發展藍圖。” 文總統當天在《巴黎氣候協定》簽訂5周年之際通過視頻向聯合國氣候目標首腦會議發送視頻講話時表示：“韓國為了邁向‘2050年碳中立社會’，制定了同時實現碳中立、經濟增長和提高生活質量的包容性藍圖。”碳中立構想是減少二氧化碳排放量，並通過營造森林等吸收不可避免產生的二氧化碳，使實際排放量變為“零”。 文總統表示：“我們還將共同努力應對國際社會的共同努力”，“為實現2050年碳中立目標，我們將在今年內制定《長期低碳發展戰略(LEDS)》，並計劃在2030年將‘國家決定貢獻(NDC)’轉換為絕對量目標方式，提交給聯合國。”對此，青瓦臺表示，到2030年為止，將把國家溫室氣體減排目標NDC比2017年的排放量減少24.4%。當初在2015年提出的NDC的目標是比2030年的排放展望值減少37%，但是將目標改為比現有排放量減少絕對量。 文總統還表示：“將把氣候危機當作‘包容性、可持續增長’的機會，創造新的工作崗位，與所有國家共享‘綠色新政’的經驗和成果。” 文總統之所以提出碳中立發展藍圖，是因為美國總統當選人拜登預告了美國將回歸巴黎氣候協定，並認為有可能強化以美國、歐洲為中心的碳排放限制。中國國家主席習近平也曾宣布“在2060年實現碳中立”。 但也有人擔心“碳增稅”等負擔增加。韓國政府7日發表《2050碳中立推進戰略》時表示，將著手研究稅制和碳負擔金等價格體系。

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