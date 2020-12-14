“莫利納離開球隊的話，金廣鏇將陷入苦戰”. December. 14, 2020 07:59. by 金培中 wanted@donga.com. 有預測稱，進軍美國職棒大聯盟的第壹年即今年度過3勝1次保局成功、平均責任失分1.62的成功賽季的金廣鏇(32歲•聖路易斯紅雀隊)明年將陷入苦戰。 聖路易斯體育專門媒體13日預測，在2021賽季聖路易斯隊的投手踏板將面臨困境。相關媒體之所以對聖路易斯隊的投手踏板持悲觀態度，是因為亞迪埃爾•莫利納(接球手)和科爾頓•翁(二壘手)等球隊防守核心選手成為自由簽約選手(FA)。相關媒體報道說，雖然他們還沒有找到新的所屬球隊，但回到原所屬球隊的可能性很小。該媒體主張，得益於他們，聖路易斯隊的投手們取得了比平時實力更好的成績。 與防守無關，今年金廣鏇的平均責任失分(FIP)是3.88。與平均責任失分(1.62)相差2分以上。相關媒體預測，如果下個賽季因莫利納等隊員的離開，金廣鏇沒能得到防守上的好處，那麽金廣鏇的平均責任失分將上升到4.32。金廣鏇也高度評價道，“能遇到莫利納那樣的好捕手是很大的幸運。” 與莫利納是否繼續留隊無關，金廣鏇有望在2021賽季繼續擔任球隊的首發核心。其他地區媒體《聖路易斯郵報》報道稱，“聖路易斯隊曾為了卡洛斯•馬丁內斯將金廣鏇從首發陣容中排除出去。這是失誤。金廣鏇不是終結投手類型，他在韓國賽場就是穩固的先發球員。” 另外，對通過“Posting系統”(非公開競爭招標)進軍MLB的KIWOOM隊的內野手金河成(25歲)，預測多倫多之行的媒體正在增多。《看臺報告》13日評價金河成在新進軍MLB的選手中排名第6位，並預測他將會前往多倫多藍鳥隊。金河成最近與多倫多王牌選手柳賢振在國內共進晚餐，這給了他很大的幫助。此前，柳賢振曾出席韓國國內的壹個頒獎典禮，並表示“和金河成壹起吃了飯”。該媒體還補充說，“多倫多隊想在金河成與隊內的最佳投手柳賢振共進晚餐後，了解他的內心想法。” 此前，加拿大媒體TSN上周也報道說，金河成有望前往多倫多。金河成到明年1月2日下午7點(韓國時間)為止，可以與30支美國職棒大聯盟球隊自由協商。

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