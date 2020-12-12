因為新冠而疲憊的心……新年裏可否用古典音樂來安慰壹下？. December. 12, 2020 07:57. by 柳允鐘記者 gustav@donga.com. 3月以來，節目和演出陣容被大舉替換、艱難度過新冠風浪的首爾市立交響樂團和KBS交響樂團公布了2021年的節目。KBS交響樂團公布了1年的全部節目，首爾市交響樂團和往年不同，首先公開了“旨在靈活機敏地應對新冠疫情”截至4月的節目。 首爾市立交響樂團1月至4月的定期演出都將在樂天音樂廳舉行。從1月21日、22日成詩妍指揮莫紮特《安魂彌撒曲》開始，將進行6個節目。音樂導演奧斯莫·本斯克將於4月15日、16日以自己的長期節目《西貝柳斯的交響曲1號》為主曲亮相。4月21日和22日將指揮貝多芬第1交響曲等。 威爾遜·恩副指揮2月18、19日將指揮亨德米特交響曲《畫家馬蒂斯》等，林東赫將協奏斯克裏雅賓的鋼琴協奏曲。3月25日和26日，前首爾市立交響樂團副指揮崔秀烈和女高音歌唱家林善惠將演奏布列頓的《靈光曲》等。1588-1210 KBS交響樂團將從2月4日安東尼奧·門德斯指揮的《拉赫馬尼諾夫第二交響曲》開始，在首爾藝術殿堂音樂廳舉行12場音樂會。包括今年2月訪韓後因新冠疫情擴散而未能登上舞臺的波恩貝多芬管弦樂團音樂導演迪克·卡夫坦在內，女指揮塔尼亞·米勒（5月28日）、金善旭（7月29日）、鄭明勛（8月26日）、前音樂導演約爾·利維（9月17日）、紐約愛樂樂團音樂導演雅普·範·茨韋登（10月29日）將登臺演出。 去年因患多發性肌肉硬化癥而令粉絲們感到惋惜的德國鋼琴家阿裏斯·薩拉·奧特也將於11月19日（指揮家演奏曲未定）登上協奏舞臺，因此備受關註。他表示：“因為對多發性肌肉硬化癥的治療有了進展，所以可以繼續在舞臺上活動。”

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