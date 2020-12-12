孫興慜連續2年入選FIFA最佳陣候選，將與梅西和C羅競爭世界最佳前鋒. December. 12, 2020 07:53. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊的“超級SONNY”孫興慜(28歲)連續2年入選了由國際足聯(FIFA)和國際足球球員協會(FIFPro)評選的男子世界最佳陣容(11人)55人候選名單。 11日，據FIFA透露，孫興慜將在15人組成的前鋒部門與C羅(尤文圖斯)、梅西(FC巴塞羅那)等展開競爭。孫興慜在本賽季英超射手榜上位居第二(10球)，本賽季各項賽事攻入13球。比C羅(12球)和梅西(7球)的進球數還要高。在17日以線上形式進行的“FIFA最佳足球獎”頒獎典禮上發表的“最佳11人”將由全世界職業足球選手投票選出，通常入選的前鋒有3名。 去年孫興慜成為首位入選候選名單的亞洲球員，但最終未能入選最佳11人陣容。 孫興慜在此次頒獎典禮上還將挑戰“普斯卡什獎”。普斯卡什獎是頒發給在去年11月到今年10月為止的進球中攻入最精彩進球的選手的獎項，由球迷投票(50%)和(50%)專家小組的分數合計後選定獲獎者。孫興慜憑借去年12月在與伯恩利隊的比賽中長途奔襲73米後攻入的壹粒入球成為有力候選人。 另外，孫興慜當天在英國倫敦舉行的與安特衛普隊(比利時)的歐足聯歐羅巴聯賽小組賽J組最後第6場比賽中，以替補身份上場比賽。下半場第13分鐘替補上場的孫興慜獲得兩次射門機會，但均未能得分。本場以2比0獲勝的熱刺隊以小組第壹的身份晉級32強。孫興慜將在13日與水晶宮隊的英超比賽中挑戰個人本賽季第14粒進球。

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