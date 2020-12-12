全球性大流行病時代，BTS獲《時代周刊》“年度最佳藝人”. December. 12, 2020 07:53. by 任寶美 bom@donga.com. 防彈少年團(BTS)被美國時事媒體《時代周刊》評選為“年度最佳藝人”。《時代周刊》稱，當所有人都因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)感到疲憊時，他們不間斷地與粉絲俱樂部阿米溝通並緊密地團結在壹起，這壹點值得高度評價。 《時代周刊》10日(當地時間)表明了選定理由，“雖然因全球性大流行病(pandemic)全世界的演出瞬間消失，但BTS仍與粉絲們更加緊密地團結在壹起”，“全球因為新冠疫情而停滯不前，每個人都陷入努力不被孤立的困境，在這壹年裏，他們的活動更加光彩奪目。” 《時代周刊》接著表示，“他們不再只是單純的K-POP領袖歌手，而已成為全世界第壹組合。每次出專輯的時候，都打破了很多紀錄，達到了頂峰”，對BTS的活躍賦予了意義。 《時代周刊》表示，“在當今這個充滿痛苦和冷笑的時代，BTS持續不斷地傳遞出深情、團結、接受真實的自己的真誠信息”，並分析稱這是BTS粉絲群體的源泉。特別是BTS擺脫了明星和粉絲的垂直關系，構建了與粉絲相互交流的水平關系，這壹點得到了高度評價。 BTS成員J-HOPE(鄭號錫•26歲)表示：“我想成為能夠給人們帶來安慰、安心、正能量的藝人。這種意誌與我們的真誠相搭配。”JUNG KOOK(田柾國•23歲)表示：“我們從最底層開始慢慢上升，感覺和(阿米)壹起成長了。好像知道彼此的心意。” 《時代周刊》表示：“BTS的壓倒性成功表明粉絲團運作方式和消費音樂的方式正在發生巨大變化”，並認為歌手和粉絲的關系正在改變音樂產業的版圖本身。BTS向今年在全世界掀起的種族歧視反對運動“BLM”捐贈了100萬美元，阿米也同樣捐贈了100萬美元。上個月24日獲得美國格萊美頒獎典禮最佳流行組合•表演獎提名的BTS，將在明年1月31日舉行的頒獎典禮上挑戰韓國大眾音樂組合歷史上的首個格萊美獎。 《時代周刊》當天共同選定美國總統當選人喬•拜登(78歲)和副總統當選人卡瑪拉•哈裏斯(56歲)為“年度人物”。《時代周刊》從1927年開始每年發表年度人物，雖然2018年曾選出為世界言論自由而戰的“守護者”、2017年選出開啟性暴力告發“Metoo”運動的“打破沈默的人們”等特定團體，但將兩人選定為共同獲獎者尚屬首次。 《時代周刊》評價稱：“在感染病、種族歧視、不平等、災難等山火、民主主義危機交加的情況下舉行的美國大選中，將改變美國故事的兩人選為‘年度人物’”，“拜登當選人沒有失去依靠共鳴的力量來恢復垮塌的團結的信心，而不是靠憤怒和分裂去解決問題。”特別是高齡的白人男性拜登當選人承認自己不能代表世代交替、多樣性等價值，將印度和牙買加混血兒哈裏斯當選人推舉為美國第壹位非白人女性副總統候選人。

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