美國食品和藥物管理局咨詢委員會：“功效大於風險”……建議批準輝瑞疫苗. December. 12, 2020 07:53. by 紐約=常駐記者 柳在東、趙維拉記者 jarrett@donga.com、jyr0101@donga.com. 美國食品和藥物管理局（食品和藥物管理局）的咨詢機構——疫苗與相關生物制品咨詢委員會當地時間10日建議該局批準緊急使用美國制藥公司輝瑞和德國生物技術公司共同開發的新冠疫苗。雖然還需要食品和藥物管理局和美國疾病控制與預防中心的後續批準，但隨著美國國內接種驗證程序的完成，預計最早將從下周初開始大規模接種。 疫苗與相關生物制品咨詢委員會當天的決定是針對“16歲以上人群接種疫苗產生的功效是否大於危險”的問題進行的表決。22名咨詢委員中有17人贊成，4人反對，1人棄權。 美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道說，食品和藥物管理局接受咨詢委員會的勸告，預計將於12日批準緊急使用疫苗。即使食品和藥物管理局允許使用疫苗，如果要實際接種，也要經過13日疾控中心咨詢委員會表決的最後關卡。疾控中心決定在13日的投票中同時決定禁止接種對象。 如果疫苗在疾控中心的表決獲得通過，最早將從14日開始在美國全境進行接種。美國衛生部長阿紮表示：“今後幾周內將為2000萬人接種疫苗，明年1月至3月疫苗生產後將繼續普及。” 美國是當今世界最大感染國，累計確診病例和累計死亡病例分別達到1600萬和30萬，這種局面能否通過接種疫苗得到改善還是未知數。9日，以國際統計網站“世界實時統計”為準，美國每天新增死亡人數為3263人，刷新了歷史最高紀錄。以當天為準，累計死亡人數（29.9692萬人）也超過了第二次世界大戰時美軍戰鬥死亡人數（29.1557萬人）。美國有線電視新聞網預測：“截止到明年4月1日，美國累計死亡人數將超過50萬人。” 美國醫療體系的崩潰也將浮現眼前。美國衛生部9日表示：“上周全國至少有200家醫院處於滿員狀態”，“由於新冠患者劇增，相當數量的醫院重癥監護室的病床處於飽和狀態。”

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